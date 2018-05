Tony Kamo y el poder de la mente

En el marco de su gira nacional, Tony Kamo vuelve a nuestra provincia, con dos de sus seminarios conocidos en todo el continente. El jueves 17 de mayo, a las 10 ofrecerá el seminario "¿Quieres adelgazar?" Destinado a las personas que desean bajar de peso, bajo el control de los estados de ansiedad.





En tanto, a las 16 será el turno del seminario "¿Quieres dejar de fumar?", basado en el Método de Sugestión Progresiva, donde a través de técnicas conductuales, la relajación y sugestión propone un camino eficaz y a corto plazo, para que las personas adictas al tabaco puedan dejar el cigarrillo.





"Cada fumador debe tener unos motivos sólidos para dejar de fumar, cuantos más sólidos sean, más fácil será dejar de fumar. Recuerda en una sola sesión, sin parches, sin pastillas, sin chicles, sin engordar, sin ansiedad", sostiene el especialista.





Kamo es pionero en la formación de profesionales sobre hipnosis clínica impartiendo cursos sobre esta materia, los que han culminado con la formación de más 3.500 profesionales.





Según Tony Kamo, el control mental, en el cual basa su método, significa poder ejercer el pleno dominio de nuestra propia mente, en todo momento, lugar o circunstancia de la vida. "En la mente del ser humano existen sus propios pensamientos, actitudes mentales, los cuales pueden ser positivos o negativos, constructivos o destructivos, saludables o enfermizos, de abundancia o de pobreza. En consecuencia, todo pensamiento, toda actitud mental (sea positiva o negativa), crea la realidad de su propio contenido, actuando como un verdadero imán y atrayendo hacia la persona exactamente aquello en lo que está pensando".





Las entradas para ambos seminarios del jueves 17 de mayo, se encuentran a la venta en Tarjeta Nevada, en la recepción del hotel y www.tuentrada.com





Previo a su arribo a la provincia, el español habló con Diario UNO y contó cómo serán los seminarios y recordó sus momentos en los que realizó sus habilidades con Diego Armando Maradona.





–¿Cómo será tu visita a Mendoza?

–Voy a presentar mis dos seminarios, uno para adelgazar y el otro para dejar de fumar. El de adelgazar tiene tres vertientes importantes: subir la autoestima, bajar la ansiedad, esto se hace a través de una grabación en la cabeza que provoca saciedad y voluntad. Claro que es importante que la persona tenga ganas de cambiar y adaptar los cambios en su vida para bajar de peso o dejar de fumar.





–¿Cuánto demora una persona en dejar de fumar?

–Es instantáneo. Una persona entra fumando y sale sin ganas de fumar nunca más. En el 80% de las personas es efectivo. Se hace cambiando y modificando la conducta del individuo a través de grabaciones en las que el tabaco te da asco.





–¿Cómo nacieron estos recursos en vos?

–Se empezaron haciendo por hipnosis pero ahora la hemos ido mejorando y no hace falta hipnotizar a nadie.





–¿Qué recordás de tus inicios?

–Las primeras veces fue cuando tenía 17 años con mis compañeros de colegio.





–¿Qué quiere decir el método que utilizas MSP?

–Es el Método de Sugestión Progresiva. Es ir adaptando al individuo y cuando se dan cuenta yo ya estoy dentro de sus mentes. En ese lapso he grabado lo que yo quiero para provocarle lo que necesito, por ejemplo dejar de fumar. El método es hacerlo de una manera lenta y progresiva.





–Tuviste la oportunidad de hipnotizar a Diego Maradona...

–Sí, es un recuerdo muy lindo. Poder haberlo hecho con un ídolo de ídolos fue un privilegio. Fue un personaje mundial y eso es un recuerdo. Él tuvo una capacidad de concentración buena. Todas las personas tienen que tener un poder de aceptación de lo que va a pasar. También otro recuerdo muy lindo y exitoso que tengo es en el programa de Pamela David. Ella aceptó que quería dejar de fumar porque si ella no lo hubiese aceptado no podría haberlo hecho.





–¿Y lo logró?

–Sí. Es una maravilla que la gente te agradezca, te cuente y diga gracias, yo bajé de peso, yo conseguí esto, todo eso me da mucha alegría. Voy a programas de TV y hago los actos en donde tienen efecto. Me ha pasado de lograr el resultado positivo no solamente en los conductores sino que el equipo de 8 o 10 personas en todos haya funcionado.





–Venís seguido a Argentina...

–Me gusta mucho Argentina, llevamos un mes y algo con estos seminarios y estamos muy contentos de recorrer todo el país.





–¿Tenés en mente hacer algo nuevo?

–De momento no, estoy muy enfocado en este trabajo, de seguir haciendo y trabajando en las técnicas para hacerlo mucho más perfecto, intenso y mejor.