Todos los secretos del árbol de navidad

Todos los años, millones de familias a lo largo del mundo se reúnen en sus casas para armar el tan querido y simbólico árbol de Navidad, el 8 de diciembre.



Con guirnaldas, luces de colores, cascabeles y estrellas, los pinos alegran nuestros hogares, llenándolos de fé y espíritu navideño.



¿Pero de dónde viene esta tradición?

El moderno árbol navideño proviene de Alemania. Sus primeras referencias datan de finales del siglo XVI, cuando un árbol fue decorado para ambientar el frío de la Navidad, costumbre que se difundió rápidamente por todo el mundo.



Hasta el siglo XIX no llegaría a Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, Puerto Rico, China y Japón. Y la tradición del abeto decorado salió de Inglaterra a Estados Unidos, en los tiempos de la colonización. A partir de ese momento, la cultura estadounidense ha sido abanderada en materia de decoración de Navidad.



¿Qué significa cada adorno?

Las "bolitas": representan los Dones que Dios les da a los hombres. Las de color azul simbolizan el arrepentimiento; las rojas, las peticiones; las doradas, albanzas; y las plateadas, agradecimiento.



La estrella: es habitual ponerla en la punta. Ésta representa la fe que guía nuestra vida.



Cintas y moños: simbolizan la unión familiar y la presencia de nuestras personas queridas alrededor de todos estos dones.



Angelitos: son los mensajeros entre nosotros y el cielo y son los encargados de protegernos, por eso no pueden faltar en tu árbol.



Las luces: no importa el color o si se prenden y se apagan. Ellas tienen un sentido, y es el de iluminar nuestro camino en la fe.