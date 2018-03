Tierna historia: "El gato que se creía leña"

Todo empezó cuando una niña regaló a su tía un cuaderno nuevo. Pero en la primera página había una dulce historia titulada "El gato que se creía leña", aparentemente escrita por la propia niña. La mujer se enterneció tanto con la inocencia de su sobrina que compartió el relato en su cuenta de Facebook:



"Yo tengo un gato que se acuesta en el cajón de la leña. Desde ayer que lo vi, no me importa que se acueste ahí, a menos que mi papá se confunda y lo meta a la estufa, gracias al cielo no ha pasado", decía el cuento de la niña.





Embed “El gato que se creía leña”. Nos encanta encontrar historias cómo estas pic.twitter.com/64bpo83r03 — Dibam_cl (@patrimonio_cl) 6 de marzo de 2018

La Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (Dibam) de Chile difundió el ingenuo relato escrito por la niña. Gracias a su "maravillosa inocencia", el cuento se viralizó rápidamente y se ganó el corazón de los internautas.





Embed La maravillosa inocencia de los niños ❤❤❤❤❤ — Ale (@Alvaradejo) 6 de marzo de 2018

Un sinnúmero de usuarios de Twitter publicaron las imágenes de sus propios gatos, que también creen ser cosas diferentes.





Embed También tengo un gato que se cree leña... Y es osado! pic.twitter.com/WuXPUvISOB — Dani Pezoa (@ladanipezoa) 6 de marzo de 2018

Embed Y el mío se cree trigo pic.twitter.com/E7OELl1bXi — Valeska Elzel (@ValeskaElzel) 6 de marzo de 2018

Embed El mío se cree perro! Jajajaja pic.twitter.com/xO9jVZe8DW — Pequeña Maravilla ® (@CaroCanarios) 6 de marzo de 2018