Revelaron cómo será la Vía Láctea en miles de millones de años

En su último artículo publicado en Forbes, el astrofísico estadounidense Ethan Siegel describió cómo ve el futuro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Según el científico, dentro de entre 4.000 y 7.000 millones de años, nuestra galaxia se fusionará con la Andrómeda y, a la larga, con todas las galaxias de nuestro grupo local.



Tras esta fusión, se creará una nueva enorme galaxia de forma elíptica, a la que el investigador bautiza como Lactromeda ('Milkdromeda', en inglés). La "civilización del lejano futuro" que vivirá allí no podrá ver otras galaxias mediante telescopios, debido a la aceleración del Universo y a la gran presencia de materia oscura en ella, lo que causará que las galaxias que no se encuentren en el grupo local de Lactromeda se alejen cada vez más de ella. Ahora, las galaxias más cercanas se encuentran a 10 millones de años luz de distancia, pero en el escenario futuro descrito se encontrarán mucho más lejos.



Asimismo, el científico supuso que Lactromeda albergaría a "una forma de vida inteligente". Según Siegel, esta civilización del futuro se sentirá "absolutamente sola", porque no podrá ver a ninguna de las otras galaxias, y se hará preguntas como cuál es el origen de Lactromeda, con qué material se formó la galaxia y el porqué de su soledad en el Universo.



Asimismo, debido a que el Universo será mucho más 'maduro' que ahora, casi no habrá en él estrellas azules, pequeñas y jóvenes, y prevalecerán las viejas y masivas, parecidas al Sol. Además, en la nueva galaxia habrá menos regiones de activa formación de estrellas, lo que también será un motivo de preocupación para la civilización que viva en ella.