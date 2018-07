Renovaba el baño y encontró un inesperado "saludo del pasado"

Las reparaciones domésticas siempre son un estrés y una experiencia, pero para Alex y Jess Monney, de la ciudad de San José (EE.UU.), fueron además una verdadera aventura. Al decidir renovar el cuarto de baño de su nuevo hogar, la pareja tropezó con un dulce y muy inesperado mensaje que les dejaron los antiguos dueños de la vivienda, informan los medios locales.Se trata de un letrero con una fotografía de los cónyuges que antes vivieron en la casa, oculto en la pared del baño, así como una bonita instantánea de su conejo casero, llamado Cassie.Las fotografías estaban acompañadas con comentarios: "¡Hola! ¡Somos los Shinseki! Hicimos reparaciones en este baño en 1995. Si usted está leyendo este mensaje, es que también decidió hacer una reparación. ¿Qué es lo que no le gusta de la forma en que lo hicimos nosotros?"El conejito tampoco se quedó sin un mensaje: "¡Hola! Soy Cassie, el conejito. ¡Yo también viví aquí! (¡Estoy entrenado para ir a la bandeja!) Voy a ser el próximo Cadbury Bunny [un conejo estrella de la televisión, que anuncia huevos de chocolate]".El nuevo propietario de la casa, Alex, publicó la foto del hallazgo en su cuenta de Twitter y, aunque luego la eliminó, se hizo popular en unas pocas horas. Algunos internautas decidieron, incluso, tratar de encontrar a los antiguos dueños de la casa, que dejaron un saludo tan dulce del pasado.Así, un usuario denominado Reverend Jay Shinseki afirmó que en la fotografía sale su hermano menor, mientras que otros han sospechado que se trataba de un general retirado del Ejército de EE.UU., Eric Ken Shinseki, informa The Daily Mail. No obstante, una joven con el mismo apellido, Elissa Shinseki, aseguró en la red social que la persona que sale en la foto no tiene nada que ver con el exmilitar.Los Monney, por su parte, han afirmado que planean continuar la tradición y dejar su propio mensaje en la pared.