Por qué es tan complicado encontrar pareja

La causa de la dificultad que muchas personas experimentan a la hora de entablar y mantener relaciones románticas podría estar vinculada con la evolución de la sociedad, explica Menelaos Apostolou, profesor de ciencias sociales de la universidad de Nicosia de Chipre, en un estudio publicado este octubre en la revista Personality and Individual Differences.



Apostolou realizó una encuesta entre 1.900 estudiantes universitarios y comprobó que casi la mitad admitía tener dificultades considerables a la hora de entablar relaciones, en particular al inicio y en el mantenimiento de las mismas. Según la conclusión del investigador, ello no se debe a errores concretos, sino a la evolución de las sociedades, ya que la gente vive ahora en un ambiente muy diferente al del entorno en que evolucionaron sus antepasados.



"Existen razones para creer que la mayoría de las adaptaciones que llevamos realizando hasta la actualidad evolucionaron en un ambiente en el que la elección de pareja estaba más regulada, cuando los matrimonios se organizaban", explica el profesor, citado por Live Science. No en vano, el matrimonio concertado o arreglado fue una práctica común hasta el siglo XVIII, aclara el portal.



En este sentido, Apostolou explica que el ambiente cambió rápidamente y la gente no tuvo suficiente tiempo de adaptarse. Ahora la mayoría de las personas se basan en preferencias personales y buscan pareja según criterios propios, a lo que se añade la introversión y de la timidez, que no fueron un problema en el pasado, cuando los matrimonios se organizaban.