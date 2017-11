​Paul McCartney y su nuevo cortometraje documental

Paul McCartney, músico, activista e ícono global, en conversación con National Geographic, revela los detalles de su nuevo corto documental "One Day a Week". La entrevista sobre su campaña "Meat Free Monday" se puede ver en el canal oficial de YouTube de National Geographic Latinoamérica.





Junto a sus hijas y co-fundadoras de la campaña Mary y Stella McCartney "One Day a Week" cuenta con la participación de Emma Stone , ganadora del premio de la Academia y Woody Harrelson, nominado al premio de la Academia y ganador de un premio Emmy. Ambos narran y comparten datos sobre el impacto de la agricultura ganadera sobre el cambio climático. "One Day a Week" estará disponible en la página de YouTube de "Meat Free Monday" a partir del viernes 3 de noviembre.





"Meat Free Monday" incentiva a la gente a no comer carne al menos un día a la semana con la esperanza de que si suficiente cantidad de personas lo hacen y la idea se extiende, esto pueda representar una diferencia", dijo McCartney. "One Day a Week" tiene como objetivo crear conciencia sobre este tema tan importante y mostrarle a la gente que si todos nos unimos en este esfuerzo, podemos ayudar a mejorar el medio ambiente y reducir los impactos negativos del cambio climático, e incluso mejorar la salud de la gente "





Lanzada por Paul, Mary y Stella McCartney en 2009, "Meat Free Monday" es una campaña sin fines de lucro que tiene como objetivo concientizar sobre el impacto ambiental negativo que causa comer carne y animar a la gente a ayudar a ralentizar el cambio climático , a preservar los valiosos recursos naturales y a mejorar su salud al no comer carne al menos un día a la semana.





Durante la entrevista, McCartney habla sobre su elección personal de convertirse en vegetariano y sobre su apoyo a las personas que reducen su consumo de ingesta de carne como parte de su rutina semanal alimenticia.





"Apoyo muchas causas, pero ésta en particular es personal para mí porque es la forma en la que vivo", dijo McCartney. "por medio de esta campaña le puedo decir a la gente, "Sólo inténtenlo" y mostrarle que realmente puede ser muy divertido cuando ves lo que haces, lo que comes, cómo vives y piensas: "¿Es ésto lo que voy a hacer el resto de mi vida o sería interesante tratar de hacer un cambio?"





Durante la conversación exclusiva, disponible en el canal oficial de YouTube de National Geographic Latinoamérica , Paul también habla sobre la inspiración detrás del éxito de Los Beatles de1968, "Lady Madonna". Un artículo titulado "American Special Forces in Action in Viet Nam" de una edición de 1965 de la revista National Geographic, muestra una foto de Howard Sochurek donde una mujer rodeada de tres niños está amamantando a uno de ellos. La foto fue su principal inspiración para la canción.





Paul McCartney: Entrevista | Nat Geo



"Me encanta National Geographic y me ha encantado desde que era un niño. Es como que siempre está ahí, ese marco amarillo que sabes exactamente qué es y sabes que vas a haber fotos geniales y grandes historias sobre el mundo", dijo McCartney. "Una edición en particular que vi en los años 60 tenía una mujer... y se veía muy orgullosa y tenía un bebé... vi eso como una especie de cosa de Madonna, la madre y el niño... Ya sabes, a veces ves fotos de madres y dices, "Ella es una buena madre'. Sabes que hay un vínculo y eso simplemente me afectó, esa foto. Así que me inspiré para escribir "Lady Madonna", mi canción, a partir de esa foto".





La entrevista de National Geographic con McCartney está disponible para los 396 millones de seguidores en todas las plataformas digitales y sociales, incluyendo YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y en el sitio oficial, con una entrevista impresa que se publicará el próximo año.





La entrevista completa con Paul McCartney puede verse en el canal oficial de YouTube de National Geographic Latinoamérica.





Estadísticas de la campaña "Meat Free Monday"

- La producción de una sola hamburguesa de carne utiliza hasta 2.350 litros de agua potable... ¡son casi 30 bañeras!

- Cada hora una zona de selva equivalente a cien campos de fútbol se deforesta para pastoreo de ganado.

- Un tercio de todos los cultivos de cereales, y más del 95 por ciento del de soja, se convierte en alimento para animales de granja.

- Casi un tercio de toda la tierra de nuestro planeta se utiliza para la producción ganadera





Fuente: Prensa National Geographic