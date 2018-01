Para indecisos: sencillas reglas harán tu vida más llevadera

Si sos un indeciso crónico, esta sencilla regla, que consiste en hacer una cuenta atrás antes de tomar una decisión —5-4-3-2-1: decide—, puede ayudarte a hacer su vida más sencilla y llevadera.



Su concepto fue desarrollado por la autora de best-sellers Mel Robbins en su libro 'La regla de los 5 segundos: Transforme su vida, trabajo y confianza con el coraje cotidiano'.



La regla de los 5 segundos funciona porque no nos da tiempo para pensar, mientras que si pensamos demasiado las cosas, corremos el riesgo de que no consigamos nuestros objetivos al postergar la toma de decisiones.



Un empresario australiano de 31 años, Tim Denning, dijo a NBC News que esta regla le ha ayudado a evitar la postergación y a superar su miedo a tomar una mala decisión. "Utilizas tu instinto y tu corazón al mismo tiempo en lugar de usar demasiado la lógica, lo que lleva a pensar en exceso", explica.



Además, el hombre confiesa que la regla de los 5 segundos, no solo ha hecho que su carrera mejore, sino que ahora puede controlar sus tentaciones."Cada vez que tengo la tentación de comer una de esas cosas que sé que no debería comer, cuento: 5-4-3-2-1".



Una corriente parecida es la inventada por Tony Robbins, creador de la regla 'Queme los barcos', que consiste en no dar marcha atrás tras la toma de decisiones. "Imagínese que va a tomar una isla y todos los barcos de su ejército navegan hacia ella; una vez llegue a la isla, queme los barcos, préndales fuego". Esto quiere decir que tras la toma de una decisión ya no hay un plan B, no se puede deshacer lo que ya está hecho. "Si no toma esa isla y mata a todos en ella, entonces no hay forma de volver a casa porque ya no tiene los botes para volver al lugar de donde vino".



Los consejos para que la regla de los 5 segundos sea eficiente son:

Haga uso de esta regla siempre que tenga oportunidad.

Utilícela en la toma de decisiones profesionales y cotidianas.

Combínela con la regla 'Queme los barcos'.