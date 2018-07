Dos nematodos (conocidos vulgarmente como gusanos cilíndricos) volvieron a la vida después de permanecer unos 42.000 años en el permafrost de Siberia, informa The Siberian Times.



Científicos analizaron 300 muestras de sedimentos de terreno congelado, encontradas en los montes de Kolimá, en el noreste de Rusia. Solo en dos muestras hallaron nematodos viables. Según los datos del estudio publicado en la revista Proceedings of the Russian Academy of Sciences, uno tiene unos 42.000 años de edad y el otro 32.000 años. Posteriormente, los descongelaron usando placas de Petri durante varias semanas con elementos de cultivo como el agar. Además, los investigadores los alimentaron con la bacteria Escherichia coli.



Los científicos destacaron la increíble capacidad de criopreservación (la capacidad de células o tejidos de permanecer congelados y poder mantenerse en condiciones de vida suspendida por mucho tiempo) de estos tipos de nematodos. Asimismo, explicaron que obtuvieron por primera vez la evidencia de que ciertos organismos multicelulares pueden mantener la vida en criopreservación durante un prolongado período de tiempo.



Los expertos señalan que una investigación adicional de estos organismos podría tener una importancia práctica en varias disciplinas, entre ellas la astrobiología.