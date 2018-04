Llega una nueva entrega de Vice

Desde este lunes, a las 21, por la pantalla de HBO (Canal 450 de Supercanal digital) se estrena la sexta temporada de Vice.





Con una perspectiva arriesgada y poco convencional, Vice narra los temas más controversiales del mundo actual, muchas veces ignorados por los medios tradicionales.





La nueva temporada de Vice recorre Estados Unidos, Egipto China , Japón, México y más allá, para entregar informes oportunos y convincentes sobre los temas más relevantes en torno a la política, la cultura, el medio ambiente o la tecnología, entre otros.





En su primera entrega de la temporada, Vice viaja al interior del sistema penitenciario juvenil estadounidense, en una investigación inédita, presentada por el actor Michael Kenneth Williams.





El episodio estreno, Raised in the system (Criado en el sistema), ofrece una mirada franca sobre las personas que están atrapadas en el sistema, explorando por qué el conflicto del encarcelamiento masivo de los Estados Unidos no se puede solucionar sin abordar primero el problema de la justicia juvenil.





También analiza las soluciones que las propias comunidades están utilizando y que están dando como resultado importante descensos en las tasas de crimen y encarcelamiento.





La programación de Vice ha sido reconocida a nivel internacional y premiada por los Emmy, los premios Peabody, el Festival de cine de Sundance, el Festival Cannes Lions, el Frontline Club, la fundación Knight, la Sociedad Americana de Editores de Revistas y los premios Webby, entre otros.