Las 20 frases de Woody Allen más divertidas

Woody Allen, el director neoyorquino conocido por películas como "Annie Hall", una de las mejores comedias de la historia, es a sus 82 años uno de los más inteligentes y divertidos genios del cine.





A base de ironía y humor retorcido, sus diálogos o declaraciones se convierten en cultura pop para sus fans entre los que nos incluimos.





De personalidad extravagante, compartimos 20 de sus mejores reflexiones que seguro os harán reír y comenzar con una sonrisa este nuevo año:





1- "No quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo; quiero alcanzarla no muriéndome. No quiero vivir en los corazones de mis paisanos; quiero vivir en mi apartamento." – Annie Hall, 1977





2- "Lo de mi ex marido y yo fue amor a primera vista. Debí echarle otro vistazo." – Delitos y faltas, 1989





3-"Las dos palabras más bellas de nuestro idioma no son "¡Te quiero!", sino "¡Es benigno!"." – Desmontando a Harry, 1997





4-(Sobre el sexo) "Nunca me divertí tanto sin reírme." – Annie Hall, 1977





5-"Mis padres no solían pegarme, lo hicieron sólo una vez: empezaron en febrero de 1940 y terminaron en mayo del 43." – Días de radio, 1987





6-"El sexo alivia la tensión y el amor la causa." – La comedia sexual de una noche de verano, 1982





7-"Hay un viejo chiste: dos mujeres mayores están en un hotel de alta montaña y una comenta, "¡Vaya, aquí la comida es realmente terrible!", y contesta la otra: "¡Y además las raciones son muy pequeñas!". Pues básicamente así es como me parece la vida, llena de soledad, histeria, sufrimiento, tristeza y, sin embargo, se acaba demasiado deprisa." – Annie Hall, 1977





8-"Nos enamoramos. Bueno, yo me enamoré, ella simplemente estaba allí." – Bananas, 1971





9-"Le quiero como a un hermano: como Caín a Abel." – Delitos y faltas, 1989





10-"Para ti, soy ateo. Para Dios, la fiel oposición." – Recuerdos, 1980





11-"Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo no gozo de buena salud" – Woody Allen





12-"No le temo a la muerte, solo que no me gustaría estar allí cuando suceda" – A Roma con amor, 2012)





13-"Algunos matrimonios acaban bien; otros duran toda la vida" – Woody Allen





14-"El miedo es mi compañero más fiel, jamás me ha engañado para irse con otro". – Hannah y sus hermanas, 1986





15"Prefiero la ciencia a la religión. Si me dan a elegir entre Dios o el aire acondicionado, me quedo con el aire" – Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo pero nunca se atrevió a preguntar, 1972





16-"Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida". – Lily, la tigresa, 1966





17-"Sólo existen dos cosas importantes en la vida. La primera es el sexo y la segunda no me acuerdo". – Toma el dinero y corre, 1969





18-"El dinero no da la felicidad, pero procura una sensación tan parecida, que necesita un especialista muy avanzado para verificar la diferencia". – La locura está de moda, 1971





19-"La única manera de ser feliz es que te guste sufrir". – Annie Hall, 1977





20-"El cotilleo es la nueva pornografía." – Manhattan, 1979