Tras un año alejado de un medio del que es ineludible referencia, el locutor Lalo Mir regresó a la radio con "Circo Súper Pop", un magazine de actualidad que desde el miércoles se emite de 9 a 13 por Pop 101.5 y donde apela a muchos elementos ficcionales "para hablar acerca de la tragicomedia de la vida", según apuntó.





"El circo es una excusa para que haya una linda foto. El circo, en realidad, es el país que funciona en una carpa que tiene agujeros y le entra agua cuando llueve y que nos convierte a todos en magos y malabaristas", expresó Mir durante una entrevista con la agencia Télam.





En el contexto de las cuatro horas del espacio, el conductor combina su rol formal con la posibilidad de asumir a un payaso, la estética apela a constantes referencias circenses y, además, desfilan personalidades del medio, la cultura y las artes que saludan su retorno y se ofrecen a partiripar del envío.





El hacedor de "Animal de radio", "Aquí Radio Bangkok" y "Buenos Aires, una divina comedia", por citar algunos de los ciclos que dejaron huella en el medio, consideró que en el contexto del circo al que alude desde el título del ciclo "me permite volver a trabajar la ficción y, de algún modo, desprenderme de la realidad".





En esa cuerda, Lalo especificó que "a la realidad no podemos ni queremos esconderla, pero nos interesa mirarla a través del filtro del humor, la sátira y la ironía".





Para el animador, de 65 años, poder abordar la actualidad desde esos tópicos "es un modo de poner en cuestión por qué los argentinos convertimos todo en una especie de tercera guerra mundial y por qué tenemos un talento para hacer las cosas mal".





En "Circo Súper Pop", Mir encabeza un equipo donde también se encuentran Jimena Vallejos (co-conductora y locutora), Iván Schargrodsky (interés general) y Héctor Gallo (deportes), además de los aportes de los Chumoristas arlos Sturze, Douglas Vinci (retomando su trajinado personaje del Reverendo) y Pancho Muñoz.





A ese staff se agrega el DJ Pato Smink que acompaña con músicas y sonidos una improvisación de Mir en vivo que ayer, en la primera emisión del "Circo", versó acerca de "volver".





Pero, además, Pato Smink también será el encargado, los lunes, de un set musical destinado a abrir la semana con ritmos poderosos capaces de templar el ánimo del público.





"Es que además de hacer un magazine radial de la mañana -se ufanó- me motiva hacer un programa de salud para mejorar la calidad de vida de los oyentes".





Feliz por el armado y la concreción del proyecto, apuntó que "esto ya se venía formando y cuando me crucé con el productor Julio Leiva descubrí que los dos teníamos la misma idea sin saberlo".





-¿Fueron esas ideas las que ayudaron a pegar la vuelta a la radio?

-No es que me volvieron las ganas. Fue un proceso, sabía que iba a volver pero podría no haber vuelto si tuviera rentas y entonces podría haber jugado a no hacer nada. Pero yo soy muy metódico y así como programé tres años antes el año de descanso, de alguna manera, ahora también asumí este regreso.





-¿A qué tipo de mapa mediático siente que regresa?

-Tengo que entender la dificultad en el momento de la Argentina y lo que pasa en la radio y en los medios en particular que implica un cambio de paradigmas que asusta.





-¿Y en cuánto a los contenidos? ¿Se siente abrumado?

-No me abruma porque puedo apagar. Pero es evidente que la radio y la televisión a veces dan risa y a veces son patéticos.





-¿El hecho de haber vuelto a trabajar alimenta la esperanza de que también retome el ciclo de música en vivo a través del canal Encuentro?

-Es probable que grabemos una nueva temporada, que sería la segunda de "Encuentro en La Cúpula". Yo siento que es un espacio necesario así que hay que apostar a seguir haciéndolo.