La escalofriante predicción de Hawking presentada días antes de morir

El físico británico Stephen Hawking, fallecido el pasado 14 de marzo, habría presentado dos semanas antes de su muerte un trabajo de investigación en el cual sienta las bases teóricas para descubrir un universo paralelo y predice el final de la existencia del universo.



Según informa el diario The Sunday Times, Hawking fue coautor de un trabajo matemático cuyas últimas revisiones fueron aprobadas el pasado 4 de marzo. De acuerdo con la publicación, el trabajo fue completado "en su lecho de muerte" y será publicado oficialmente en una reconocida revista científica después de la aprobación correspondiente.



Los multiversos y el fin del universo

La investigación revela de qué manera la humanidad podría detectar la evidencia experimental de un multiverso exponiendo las herramientas matemáticas necesarias para que una sonda espacial sea capaz de descubrir su existencia. Asimismo, también predice que el destino final de nuestro universo es desvanecerse eventualmente en la oscuridad a medida que todas las estrellas agoten su energía.



Thomas Hertog, coautor del trabajo, asegura que esta teoría pretende "transformar la idea de un multiuniverso en un marco científico comprobable". Hertog, profesor de física teórica de la Universidad de Leuven, en Bélgica, asegura que se reunió personalmente con Hawking para obtener la aprobación final antes de enviar el documento a revisión.



"Habría podido ganar el Premio Nobel"

"Si tal evidencia se hubiera encontrado mientras él estaba vivo, podría haber puesto a Hawking camino al Premio Nobel, que había deseado durante tanto tiempo", subraya la publicación.



Infortunadamente, de ser merecedor su trabajo de este reconocimiento, no sería elegible para recibirlo, dado que este reconocimiento no se puede otorgar de manera póstuma.



Stephen Hawking fue considerado por muchos como un genio único y el físico más brillante desde Albert Einstein. Sin embargo, algunos de los descubrimientos científicos teóricos que realizó en el campo de la cosmología, y especialmente en el estudio de los agujeros negros, no podían ser confirmados por datos de observación, lo que lo alejó de la posibilidad de ganar un Nobel.





