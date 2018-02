Es un gesto conmovedor que se viralizó en todo el país. Ocurrió en Tucumán, más precisamente en Yerba Buena, un pequeño municipio de 50 mil habitantes. En Aconquija al 900, María Gabriela Cansino, de 28 años, se convirtió en una de las tantas víctimas que debieron soportar las lluvias y los temporales que ocurrieron durante la última semana en la provincia.





La joven estudiante de psicología quedó varada junto a su auto en el momento en que regresaba a su hogar luego de comprar la comida para la cena. Su Galaxy modelo 94 aguardaba estacionado esperando a que cesara la lluvia, pero cuando decidió emprender el regreso, le entró agua al motor y terminó varada en la ruta.





"Me daba cosa que las camionetas grandes pasaran por mi lado e, incluso, me tocaban bocina pidiendo que me corra. ¿Nadie me iba a ayudar?", planteó angustiada a Cadena 3. Y añadió: "Este chico se bajó y me ayudó".





Cansino, en su cuenta de Facebook, publicó: "Anoche tipo 1 am me quedé con el auto en plena Aconquija por la lluvia. Después de un rato largo de estar ahí, paró una camionetita y me ayudó hasta que vinieron a socorrerme. Este chico nos ayudó, usó su camioneta como grúa para que podamos llegar a casa y aparte de agradecerle le ofrecí plata y no quiso. Así que le tiré $300 por la ventanilla, no le quedó otra que aceptar. Hoy volvió a mi casa y dejó un sobre y adentro estaba la plata y esta notita. La verdad es que en estos tiempos es muy raro que alguien piense así, por eso merece que lo publique".





La nota, firmada por Ricky, decía lo siguiente: "No lo hice por dinero. Solo me gustaría pensar que si alguno de mis seres amados necesitan ayuda haya alguien que los auxilie. Lo único que quería a cambio era que si puedes o tienen la posibilidad de ayudar a alguien lo hagas. Intentando mejorar como personas estamos en camino a una mejor sociedad. Estaba rica la comida (ella también le dejó el sushi que había comprado para la cena) y disculpá la caligrafía y ortografía. ¡Mucha suerte! Ricky".