Imágenes de un cráter en Marte desconcierta a los científicos

La sonda Mars Express de la Agencia Espacial Europea (ESA) tomó unas imágenes de un cráter en Marte cuyo origen por ahora no pueden explicar los científicos.



Dicho cráter, llamado Ismenia Patera, se encuentra en Arabia Terra, una región de transición entre el norte y el sur del planeta rojo que despierta un gran interés en los investigadores. Esta zona se caracteriza por cambios de altura de varios kilómetros. En el norte se encuentran las tierras bajas, mientras que en el sur estas se convierten en altas.



Ismenia Patera ('patera' significa 'plato' en latín) tiene unos 75 km de diámetro. El objeto está rodeado por un anillo de numerosas colinas, bloques y terrones, presuntamente formados por impactos cercanos. Además, algunas hondonadas y depresiones se observan en el interior de este cráter, cuya base está cubierta por hielos llanos.



Las fotos de esta estructura fueron tomadas el pasado 1 de enero por la cámara de la sonda Mars Express, que lleva girando alrededor del planeta desde el año 2003. No obstante, hasta el momento no hay una opinión única acerca de cómo se creó este objeto.



Los científicos contemplan dos hipótesis. Según la primera, este se produjo por el impacto de un meteorito que golpeó la superficie del planeta rojo. Algunos expertos opinan que el hielo y los depósitos sedimentarios lo fueron llenando hasta que el cráter se derrumbó y formó su estado actual.



La segunda teoría se apoya en el origen volcánico que, a juzgar por su aspecto, tienen varias formaciones superficiales en esta área. Así, los investigadores opinan que Ismenia Patera fue en el pasado un volcán que erupcionó, arrojando tal cantidad de magma al exterior que también acabó por derrumbarse y desaparecer.