"Hacen falta más espacios de arte"

Como todos los años el cine teatro Imperial de Maipú realiza distintas propuestas para enaltecer la cultura del departamento. En 2018, además de una agenda completa con distintas variables, se inauguró por primera vez una muestra de arte.





La artista elegida para llevar a cabo el debut del lugar como sala de exposición es Silvina Manrique. Con sus grabados, la primera muestra se titula Buscando y de esta manera la semana pasada quedó inaugurado este nuevo espacio que se suma al cine y a los espectáculos teatrales del Imperial.





Silvina Manrique expone su trabajo, donde la sutileza, las líneas simples pero con una exquisita técnica mostrarán distintas temáticas, entre ellas la feminidad. "La muestra es un pedacito del camino que he transitado en estos años de la facultad. Desde que comencé con la especialización de grabado en el 2013. Es un recorrido bastante largo, hay diversos temas. He tocado distintas temáticas pero la mayor inspiración fue la feminidad", explicó la artista en su charla con Diario UNO.





–¿Por qué la feminidad?

–Son cosas que fueron llegando en este último año. El crecimiento de mi hija mujer y todas cosas que están pasando alrededor de nosotras. También participé en una muestra que se hizo en la Municipalidad de Maipú sobre las chicas desaparecidas en Mendoza en los años 2016 y 2017. Eso, la verdad, también despertó un poco más este tema de la feminidad.





–¿Por qué la muestra se titula Buscando?

–En estos años de especialización en el grabado comencé una búsqueda dentro de la técnica y no me focalicé en un solo tema. Entonces fui buscando inspiración y técnicas que me iban atrapando una más que otra. La filografía, aguafuerte, la litografía y distintas formas de grabado llevaron a que busque y busque mi técnica.





–¿Cómo es el proceso de creación?

–Es un proceso por ahí más largo que las otras técnicas como la pintura. Necesitás el tiempo del boceto, después se realiza la matriz, que depende de la técnica; si es en aguafuerte, en chapa, en hilografía, en madera o en litografía. Después de la matriz pasás a las pruebas de copiado, el entintado y, a través de la prensa, empiezan a salir las copias.





–¿Cómo vivís esta muestra?

–Es la primera muestra que realizo sola. He estado en otras muestras pero siempre en conjunto. Me eligió Gustavo Uano, que confió en mí para hacer esto y estoy muy agradecida. Ser una artista principiante y poder lograr esto es un montón.





La muestra Buscando se expondrá en el cine teatro Imperial, ubicado en Perón y Pescara del departamento de Maipú, hasta el 14 de marzo.





Vale destacar que todas las obras están a la venta y para adquirirlas hay que comunicarse con la artista.