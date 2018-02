Extraño desfile: los modelos llevaban sus cabezas como accesorio

modelos gucci sin cabeza 01.jpg



Réplicas de cabezas. En una escenografía que representaba un quirófano, Alessando Michele ha presentado una colección en torno al concepto de cyborg, con alusiones a Foucault, y cómo la sociedad construye el género. Dos modelos han desfilado con réplicas de su cabeza.





Las réplicas se han construido en colaboración con Makinarium, una factoría romana especialista en efectos especiales cinematográficos y que han trabajado con Ridley Scott, Vlad Marsavin, Danny Boyle, o Ben Stiller. Las cabezas representaban a cefáloforos, aquellas personas que, tanto en las mitologías folclóricas como en la iconografía de los mártires cristianos, llevan su cabeza entre las manos.





Seis meses han tardado en fabricar estas réplicas. Tal y como apuntaba la nota de prensa de la firma, la colección se inspiraba también en el texto feminista El manifiesto Cyborg de Donna Haraway, un rechazo a los límites rígidos, especialmente aquellos separando lo "humano" de lo "animal" y lo "humano" de la "maquina". Ella escribe: "El cyborg no sueña con una comunidad que siga el modelo de la familia orgánica aunque sin proyecto edípico. El cyborg no reconocería el Jardín del Edén, no está hecho de barro y no puede soñar con volver a convertirse en polvo".





Dragones y reptiles como mascotas Un dragón en miniatura ha sido otro de los detalles más comentados del desfile. Según ha contado la firma en su cuenta de Instagram, estaba inspiradas en la Leyenda de la cría de dragón en el tarro, "la historia real de un autor que encontró una cría de dragón en su garaje en Oxfordshire, Inglaterra".





Las criaturas también estaban realizadas por Makinarium.





El tercer ojo Una réplica del de la modelo, también a cargo del estudio de efectos especiales italiano.





También se han visto guiños a los estudios cinematógraficos, como la Paramount.





Tejados orientales a modo de tocado.





Gafas sobre pasamontañas.





Bordados con las iniciales de los Yankees, el equipo de béisbol de la liga estadounidense.





Y pasamontañas en outfits con reminiscencias étnicas.