El naturalista británico Chris Packham y Julia Clarke, profesora de Paleontología de Vertebrados de la Universidad de Texas, EE.UU., recrearon la 'voz' del dinosaurio más aterrador, el Tyrannosaurus Rex, para un nuevo documental de la cadena BBC, informa The Telegraph.



En su condición de reptiles y de antepasados de las aves, los dinosaurios emitían sonidos que no se asemejaban a los de los mamíferos que hoy conocemos, concluyen los científicos.



"Los ruidos más escalofriantes hoy en el mundo salvaje provienen de los depredadores, el aullido del lobo, el rugido del tigre, pero los expertos ahora dudan de que el T-Rex sonara como ellos", asegura Packman.



Para dar con el sonido del temible dinosaurio carnívoro, Packman y Clarke partieron del sonido de un avetoro, que habita en Eurasia, y lo mezclaron con el sonido de un cocodrilo chino. Una vez el sonido se amplificó hasta que correspondió con el tamaño de la gran criatura, obtuvieron un estruendo sordo y siniestro que recuerda a la película de dinosaurios 'Parque Jurásico'.



Aunque todos nos imaginamos al Tyrannosaurus Rex rugiendo de manera estruendosa, el dinosaurio emitía unos sonidos muy distintos debido a su estrecha relación con las aves y los reptiles. De hecho, la frecuencia de sus bramidos era tan profunda que podían sentirse en vez de escucharse y se cree que no necesitaba abrir la boca para producir sonidos, al igual que las aves y los reptiles.



"Podría ser la primera vez desde hace 66 millones de años que este sonido se oye en la Tierra", afirma Packman. "Es un tiro a ciegas, pero estamos usando las pruebas que tenemos. Creo que es el sonido más aterrador que jamás haya sentido", sostiene tras apreciar el resultado.