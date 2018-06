En el amor, como en la vida, existen las segundas oportunidades

El amor es uno de los sentimientos más puros e intensos que conoce el ser humano, y pese a que las nuevas generaciones de jóvenes parece ser que se esfuerzan en huir de él o inclusive maltratarlo, este acaba siempre encontrando la manera de salir a flote, y es que esto forma parte de su magia.





Y es que si algo bueno tiene precisamente el amor es que de cada situación se aprende. Sobre todo al principio somos inexpertos y tendemos a cometer errores, pero está en nosotros saber remediarlos. Uno de los más comunes y difíciles de perdonar es la infidelidad, pero como bien hemos dicho en el título: el amor merece segundas oportunidades, y si crees que tu relación lo merece, debes de luchar por ella. ¿Cómo? pues tan simple como complicado: reconquistando a tu pareja.





Cómo hacer para volver con tu ex

Cuando una relación se rompe por culpa de una infidelidad, la persona que ha sido engañada necesita tiempo, y tanto si quieres volver con él como con ella, tu deberás de aprender a ser paciente y dárselo. Eso sí, con matices. Ya que no puedes dejar que ni la relación ni los sentimientos entre ambos se enfríen.





Hazle saber a tu ex pareja que estás ahí, pero sin presiones. Utiliza las redes sociales para mandar algún mensaje que otro pero de forma sutil. Ya sea compartiendo una canción que os identificase de alguna forma, o con frases que encierren cierto misterio y que tanto él como ella se pregunte si es una indirecta con la que se tenga que sentir identificado, etc.





También puedes aprovechar para organizar un encuentro fortuito (donde deberás de actuar con total normalidad, sin pretensiones de nada) o enviarle flores al trabajo... en definitiva, ser detallista y comunicarle de alguna forma tus intenciones a esa persona de forma indirecta.





Aunque también puedes hacerlo de forma totalmente contraria e ir de frente. Siendo el preparar sorpresas y entregándoselas otra muy buena manera de como hacer para volver con tu ex. Intenta además que dichas sorpresas sean lo más personales posible, como por ejemplo escribirle algunas cartas de amor para que las encuentre en su buzón o un poema, etc.





Utiliza para ello frases profundas, que sean capaces de llamar su atención. Pero no copies de forma exacta a ningún escritor ni tampoco ningún texto célebre ya que entonces el plagio será más que evidente. Mejor toma idea de las páginas de frases que hay en la red y amóldalas a tu experiencia en la relación de pareja. Seguro que hay muy buenas frases de amor y frases románticas que podrás utilizar en tus escritos. Si esto no consigue enternecer su corazón y darte otra oportunidad, nada lo hará.





Aunque si este es el caso, no te vengas abajo ya que no importa si no existe posibilidad alguna de volver con tu ex pareja, siempre debes darle una segunda oportunidad al amor. Quién sabe si realmente la persona indicada aún no había llegado a tu vida.





Y es que no debes de perder la esperanza, y mucho menos en temas de amor. Aunque te hayan roto el corazón o inclusive cuando ya hayas pasado por el altar y la cosa no haya salido bien; Nunca sabes cuándo será hora de limpiar vestido de novia de nuevo y pensar en volver a intentarlo. Si no lo haces te quedarás con la duda... ¿Y si esta vez era la buena?





Que no haya funcionado una vez no significa que no debas volver a intentarlo. No tengas miedo a formalizar tu relación una vez más por el qué dirán si es lo que realmente quieres, y aprovecha para volver a darle uso a ese traje que tan caro te costó en su día. Ya estés pensando en limpiar el vestido de novia para reutilizarlo o bien comprar uno totalmente nuevo para eliminar posibles malos augurios, lo más sensato en estos temas es que escuches a tu corazón.