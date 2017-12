El metal y los colores se funden en el arte

Los curadores sirven de nexo y propician que muchos de los artistas plásticos –sobre todo los del interior del país– tengan la posibilidad de exponer y dar a conocer su trabajo en Buenos Aires , que continúa siendo una plataforma importantísima a la hora de dar difusión a las diferentes artes.





Tal es el caso de Marcelo von der Heyde, artista plástico de Mendoza que a partir de este miércoles y hasta fines de enero va a exponer en Ungallery, en la calle Arroyo, su muestra Reflexión, un interesante juego donde las obras y los espejos se conjugan para crear estas "reflexiones", diferentes perspectivas que requieren una activa participación por parte del espectador.





En este caso específico, fue la curadora Roxana Punta Álvarez quien se convirtió en el puente entre esta prestigiosa galería y el artista mendocino, a quien conocía porque ya había hecho la curadoría de una muestra de Von der Heyde en la bodega Sinfin.





"En el preciso momento en que yo le enviaba fotos de mi nueva obra, Roxana estaba con la dueña de la galería, que las vio y le encantaron. Me pidieron que llevara algunos trabajos para verlos, los llevé y ahí cerramos la fecha de la inauguración de la muestra", cuenta Marcelo.





Experimentación

Reflexión está compuesta por esculturas y trabajos que estarán dispuestos en una instalación. "Son obras en metal con espejos detrás, que van a ir reflejando diferentes ángulos, otorgándole al espectador diferentes perspectivas", afirma el artista plástico, quien también explica que por esta particularidad él va a estar presente en el montaje, de manera que la ubicación de las obras, los espejos y la iluminación se ubiquen de manera exacta para lograr el efecto deseado para esta propuesta.





El metal es uno de los materiales centrales de la muestra, con el cual Marcelo ya ha experimentado en esculturas y ahora emplea a partir de chapas. "Varias de estas obras son tapas de los tanques de 200 litros de combustible, de aceite, por ejemplo, que han sido intervenidas con pintura", afirma el artífice de Reflexión, quien lleva su búsqueda estética no sólo en el manejo del color o las texturas, sino en los elementos que decide emplear –como si de un lienzo en blanco se tratase– como materia prima. "En ese aspecto siempre trato de innovar, de no quedarme sólo con la pintura. Por ejemplo, para esta muestra he hecho una pelota en resina, que tiene un diámetro de unos 68 centímetros, que también ha sido intervenida con materiales metálicos. Va estar colocada en el suelo, sobre un espejo donde se refleja y con una luz en su interior, lo cual le confiere a la obra una idea de movimiento", explica Marcelo, quien de esta manera se acerca a algunos de los preceptos del arte cinético.





De esta manera el artista plástico se prepara para desembarcar nuevamente en Buenos Aires, luego de exponer recientemente en Chile, de la mano del curador Ernesto Muñoz, en la Universidad de Talca y en la Municipalidad de Las Condes, aunque desde hace varias años sus trabajos han paseado por algunas de las capitales del arte contemporáneo, como Nueva York, Miami, Londres y París.





Apertura. Este miércoles a las 19 quedará inaugurada la muestra del mendocino Marcelo von der Heyde. La galería se encuentra ubicada en la calle Arroyo y la exposición estará abierta a los visitantes hasta fines de enero. Se trata de obras en metal que han sido intervenidas y esculturas.