Desafío: ¿A cuál foto tenés más miedo de "entrar"?

"La cueva a la que te da miedo entrar contiene el tesoro que buscas". Joseph Campbell, mitólogo, escritor y profesor estadounidense (1904-1987). A este pensador le agradaba la teoría de que el ser humano debía de encontrar su felicidad, y que para esto se deben de liberar de los temores y seguir sus ideales sin importar cuán arriesgado parezca.





Clifford N. Lazarus de acuerdo a lo que decía Campbell también tiene la idea de que estamos predispuestos a crear barreras que nos van bloqueando y obviamente no nos permiten avanzar con nuestros ideales. Por eso invita a arriesgarse, a enfrentarse a los miedos e ir en busca de la felicidad.





Para descubrir tus barreras, conocer tu verdadera personalidad y tu fortuna, observá detenidamente las entradas que figuran en las fotos y elegí la que más miedo te dé, abajo leé tu resultado.





Entrada número uno





Casa abandonada, seguramente eres una persona con personalidad muy fuerte, inteligente y analítica, no tienes problema con ver las cosas como son, siempre pones por delante tus valores y esperas que las personas sean parecidas a ti. El muro cubierto de papel tapiz simplemente dice que has colocado muros emocionales y espirituales, esto a su vez hace que las otras personas no se relacionen fácilmente contigo, por otro lado hay una luz prendida , significa que pones de tu parte para romper esas barrera emocionales que te has puesto. Tienes pocos amigos, pero esos amigos son realmente verdaderos. Tu inteligencia te abrirá muchas puertas para nuevos trabajos o negocios.

El único tesoro que quieres encontrar es la satisfacción emocional o espiritual.





Entrada número dos





Las escaleras de un sótano o ático, solo significa que quieres ser libre y disfrutar plenamente. Bajar por estas escaleras, simboliza el miedo a ser enterrado, literalmente tienes miedo a la muerte y a la incógnita de no saber que hay más allá.





El tesoro que deseas obtener es el de la buena salud, así que cuídate en todos los sentidos para que puedas tener un larga vida saludable. Podrás hacer esto comiendo saludablemente y llevando una dieta balanceada, no tienes que cambiar tu estilo de vida, camina 10 minutos al día además que podrás hacer un cambio físico y mental. Eres una persona que todo el tiempo estas pensando y que ama mucho la vida.





Entrada número tres





Si te da miedo entrar a una cueva de hielo, probablemente te encuentres en una etapa de la vida en que buscas calidez emocional. Esto quiere decir que quizás te encuentres temeroso a llegar a sentir tristeza o frustración e incluso quiere decir que temes a estar solo. Sí le damos un enfoque positivo nos dice que estas en la mejor etapa de tu vida, y tienes y sabes exactamente lo que quieres. Eres una persona con mucho valor y no soportas las ataduras, amas tu independencia y libertad.





Podríamos decir que el tesoro que quieres encontrar en esta cueva es el amor.





Cuando ya se tiene una relación, tu subconsciente está mandando señales que dicen que tal vez, anhelas tener el amor de alguien más, no precisamente tiene que ser que quieras otra pareja, sino que lo buscas en un amigo o algún familiar.





Entrada número cuatro





La casa abandonada, literalmente es tu peor pesadilla, pues el hogar simboliza el amor y la seguridad que tienes, te caracterizas por ser una persona generosa, audaz y muy devoto. Siempre estas buscando el bienestar de tus seres queridos y darles todo lo que sea necesario. Por lo contrario ver una casa en ruinas significa el fracaso.





Es común creer que en una casa abandonada encontraremos algunas cosas viejas que pudieran tener valor y dar un poco de seguridad a tu familia y a ti. Eres una persona muy leal y con un gran corazón que muy pocas personas saben valorarlo.





Tener miedo a estas casas significa que el tesoro que buscas es precisamente eso, riquezas, pero debes trabajar duro para obtenerlo, lo más recomendable es que cuando lo obtengas no lo despilfarres y le des a tus seres queridos además de lujos, cariño y amor.





Entrada número cinco





El miedo a la entrada a un túnel quiere decir que debes interiorizar tus emociones. Si le aunamos agua turbia significa que tus ideas y pensamientos no son muy claras y que necesitas esclarecerlas, debes de dejar de lado todos tus problemas y buscar una solución. Además son personas con un gran corazón y con mucho intelecto.





Al elegir esta entrada, lo que buscas y deseas encontrar como un gran tesoro es la auto-confianza, es necesario que expreses tus sentimientos para solucionar tus dudas y problemas, recuerda que siempre al final de un túnel las cosas toman claridad.





Entrada número seis





Puerta azul rodeada de cadenas, es un color que encarna el color del cielo y el mar, además se asocia con la estabilidad. Eres muy productivo y logras lo que te propones. Procuras siempre tener metas muy específicas y muy arduas, te sabes muy trabajador y pocas veces haces trampa en tu trabajo. Eres una persona muy creativa y con gran inteligencia para resolver cualquier tipo de problema. Siempre buscas dar lo mejor de ti y en ti hay un gran líder.





Deja un rato el trabajo y descansa, al fin y al cabo es el tesoro que quieres encontrar.





¿Coincide tu personalidad con lo descrito aquí?