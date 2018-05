Cómo saludar a una persona cuando no estás seguro si la conocés o no

A muchos simplemente se les dificulta recordar caras, lo cual casi siempre resulta en incómodos momentos en los que estamos convencidos que nunca antes habíamos visto a esa persona hasta que ella misma asegura lo contrario y viceversa. Evitar esta tipo de situaciones puede depender de una sola y sencilla frase, veamos entonces.





En el portal Gizmodo citan un podcast de NPR Hidden Brain donde comparten la forma más conveniente de averiguar si la persona a la que estás saludando es alguien que ya conoces o definitivamente es un extraño. Intenta expresarlo en un tono casual o neutro para que se escuche lo más natural posible. Mientras saludas o le das ligeramente la mano, di "Hola, te conozco de algún lado...?"





Si te responde que no, puedes salir al paso con un ligero "Oh, me resultabas familiar ¡encantado de conocerte!"





Por el contrario, si te dice que sí y menciona cómo o dónde te conoció, continúa entonces con un "Sí, eso es ¡qué bueno verte de nuevo!". Claro está, esto funciona con la misma persona solo una o dos veces, así que si sospechas fuertemente de que ya la conoces (y quizá has usado este truco), expresa algo más genérico como "Hey, ¿cómo estás?"





Como todo caluroso saludo, la clave para que funcione está en enviar muestras de que realmente estás encantado de conocer a esa persona (o de verla de nuevo si ya la conoces). Exterioriza una sonrisa natural, inclínate sutilmente hacia adelante al momento de saludar y escucha con atención.