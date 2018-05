El astro del Barcelona Lionel Messi fue acusado de presionar al árbitro del clásico español ante el Real Madrid, Alejandro Hernández, durante el entretiempo del partido que finalizó en empate 2-2 en el estadio Camp Nou.





El primero en apuntarle a Messi fue el capitán de Real Madrid, el defensor Sergio Ramos, quien denunció en los medios de prensa la "apretada" de Messi al árbitro.





"Hubo un poco de alboroto ahí. Le metieron un poco de presión, pero para eso está el árbitro. Si tiene que apuntar algo que lo diga él. Vimos que le insistieron en cosas y que le dijeron de todo. Eso no es fútbol, así que nosotros tenemos que darle más importancia a lo que pasa dentro del campo y no fuera", manifestó Ramos al ampliar su declaración.





A partir de estos dichos, los medios deportivos de la capital española, afirmaron que el futbolista rosarino se cruzó en el túnel con el árbitro durante el entretiempo y le dedicó fuertes palabras.





Inclusive, algunos destacaron que Messi le dijo en pleno vestuario al árbitro: "Basta de regalarle cosas, basta; te cagás, te cagás. Hemos ganado la liga y ya está. No hace falta que le regales el partido. Esto es una mierda". Y agregan: "No entiende cómo no se pudo sancionarlo" y que siguiera jugando.





"Lo de Messi en el túnel a vestuarios es lo más 'gordo' que hemos visto desde hace tiempo", fue la frase destacada que algunos jugadores del Real Madrid dijeron una vez finalizado el clásico español.





En contrapartida, los portales de Barcelona salieron en defensa del crack, negando esa versión y criticando la postura de Sergio Ramos.





"Campaña blanca contra Messi", tituló Mundo Deportivo, mientras en otra nota, el mismo diario deportivo le apuntó directamente al capitán del equipo merengue.





"Sergio Ramos acusó a Messi de lo que suele hacer él", publicó el portal catalán que recuerda que el defensor "es el jugador más expulsado de la historia de la liga española y ha sido protagonista de un serial de incidentes en el túnel de vestuarios".





En la misma tónica se pronunció el portal catalán Sport, con la nota "En Madrid disparan contra Messi".

Messi marcó su 26º gol contra el Real Madrid y se mantiene como máximo goleador del clásico español y de la liga con 33 anotaciones.