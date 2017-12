Según reportan desde La Repubblica Napoli, los hermanos Vincenzo y Giacomo Barbato han ganado el derecho legal de llamar a su compañía Steve Jobs, después de que decidieran registrar este nombre para su marca de ropa y accesorios de vestir.





Por supuesto, a Apple no le hizo ninguna gracia que se usara el nombre de su fundador, tan relacionado con la marca, el iPhone, el iPad, el iPod y en general con todos sus productos, para que las personas lo llevaran en sus pantalones y sus camisetas. La compañía demandó a los Barbato alegando que el logo de la empresa, una letra "J" que un lado mordido se parecía demasiado a su propio logo de la manzana.





Tras cinco años, el jurado decidió que la letra "J" no es una fruta, vegetal ni ningún tipo de comida, lo que quiere decir que no están copiando a la fruta mordida de Apple. De este modo, en Italia continuarán a la venta pantalones, bolsos y camisas llamados Steve Jobs que no tienen nada que ver con Apple ni su fundador. Y en el futuro, según los hermanos Barbato, incluso planean lanzar dispositivos electrónicos.





Fuente: La Repubblica Napoli / Business Insider Italia