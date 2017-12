Top 10: los mejores videos, imágenes y audios del 2017

Por Sofía M. Bordón





Llega fin de año y nos gusta hacer un repaso por los mejores momentos, esos que nos hicieron reír, emocionar y reflexionar. Por eso elegimos los 10 momentos que más dieron qué hablar en el mundo del ciberespacio.



10. Participante ventrílocua de 12 años en "America's Got Talent"

Darci Lynne una tierna niña mostró su gran talento ante los jueces del programa "America's Got Talent" convirtiendosé en uno de los más memorables. Tras el momento viral, Lynne ganó la competencia y un premio de $1 millón de dólares

got talents

9. Corto animado "In A Heartbeat"

Esta animación fue creada por dos estudiantes de Ringling College of Art and Design y revolucionó las redes por su contenido progresista en el que se muestra a dos niños gays que se enamoran.

niños gays



8. Gran Eclipse Solar americano

Este fue sin duda uno de los grandes eventos de 2017. El gran eclipse solar total ocurrió el 21 de agosto del 2017 y fue visto en 14 estados estadounidenses, donde millones de norteamericanos se reunieron para observar un fenómeno único.

eclipse

7. Niños interrumpen una entrevista de la BBC

Con 20 millones de visitas, el momento en el que el profesor Robert Kelly hablaba con la cadena BBC sobre la situación en Corea del Sur, sus dos hijos irrumpieron en su oficina causando este momento viral.

bbc





6. Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl LI

Luego de mucho tiempo sin aparecer en los medios por su enfermedad, Lady Gaga hizo su reaparición en el Super Bowl captando millones de espectadores en tiempo real y millones de reproducciones de este video en You Tube.

lady gaga

5. La foto de Beyoncé embarazada es la que obtuvo más "me gusta" en Instagram

La reconocida estrella del pop mundial, posó estupenda frente a la cámara mientras transitaba el embarazo de sus gemelos, llevándose millones de likes en Instagram.

beyonce

4. Parodia de amigos italianos que odian el hit "Despacito"

Tres amigos italianos se filman en un auto y mientras en la radio suena "Despacito" repudian la viralización del tema de Luis Fonsi que rompió récords de reproducción durante el año.

despacito





3. Con "Shape of You", Ed Sheeran destronó a Despacito como la canción del 2017

El cantautor británico se coronó como el artista más escuchado en Spotify este año, con 3.100 millones de reproducciones de su más reciente disco "Divide". Siendo “Shape of you” la canción más escuchada de la historia en Spotify.

ed sheeran





2. ¡Hola, soy Anto!

Las imágenes de una chica de 23 años refrescándose en la pileta de su casa fue origen de muchas parodias y memes, al punto que hasta los famosos salieron a imitarla. Días después su papá contó que Anto tiene un retraso y mostró su dolor frente a las burlas. Un caso de ciberbullying para reflexionar.

hola soy anto





1.La cheta del Nordelta

El audio del reclamo de una cirujana que vive en Nordelta a la inmobiliaria a la cual le alquila su departamento, se volvió viral a través de todas las redes sociales. Si todavía no lo escuchaste, acá lo tenés.





la cheta del nordelta