Sólo 10% de los residuos electrónicos se reciclan

Más de 358 mil toneladas de basura electrónica en forma de aparatos y electrodomésticos genera México por año. La cifra es equivalente a 3,2 kilogramos de residuos por cada mexicano, según estimaciones del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC).



Tan solo en la Zona Metropolitana del Valle de México, donde se encuentra la capital del país, se generan anualmente más de 13 millones de aparatos considerados como basura: televisores, aparatos de sonido, de telefonía, computadoras y electrodomésticos.



El 90 % de estos desechos electrónicos no tienen un final de vida adecuado, lo que representa un riesgo para la salud humana y ambiental, reconoce el INECC.



Se calcula que solo el 10% de los residuos se recicla, mientras que el 40% permanece almacenado en los hogares y el otro 50 % se deshecha en estaciones de transferencia, chatarreros, rellenos sanitarios o tiraderos de basura no controlados.



Los residuos electrónicos contienen retardadores de flama, que son aditivos usados en plásticos de computadoras, ratones, vido juegos o electrónicos, precisamente para que no se incendien con facilidad.