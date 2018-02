Sequía extrema: se avecina el "día 0" a Ciudad del Cabo

Un ahorro del consumo en el sector agrícola ha conseguido que las autoridades locales de Ciudad del Cabo hayan aplazado hasta mitad de mayo el llamado "día cero", fecha en la que se estima que la ciudad se quedará virtualmente sin agua.



"Actualmente el sector de agricultura gasta el 30 % del suministro de agua. Esta cifra debería descender al 15 % en marzo y al 10 % en abril", calculó el teniente de alcalde Alderman Ian Neilson en un comunicado.

Esta reducción se debe a un acuerdo al que han llegado con los agricultores, por lo que la Alcaldía advierte de que "no tiene ningún tipo de control sobre el gasto" y por ello es sólo "la mejor estimación que pueden hacer con la información con la que cuentan".



"Es una reducción bien recibida en el uso del agua que da esperanza a Ciudad del Cabo y a otros municipios cercanos, pero es importante que reduzcamos el consumo a 450 millones de litros al día para prevenir que nos quedemos sin los suministros que nos quedan", según el comunicado.



También informó de que no ha habido ninguna reducción significante del uso urbano de agua, por lo que se mantiene la recomendación de que los ciudadanos no usen más de 50 litros por persona y día.



La grave sequía que asuela la zona es un fenómeno inusual ya que no solo deriva de la escasez de precipitaciones que caracterizó la pasada temporada de lluvias (abril-octubre), sino de que el nivel de lluvia fue particularmente bajo también durante los dos años previos.



Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sólo en una ducha de 5 minutos se gastan unos 100 litros de agua.