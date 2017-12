Reforma laboral: ¿una oportunidad para generar empleo?

Los dirigentes de todos los sectores están de acuerdo en algo: es necesario avanzar en un proyecto de reforma laboral para que Argentina crezca de manera sostenida, más allá de la velocidad de implementación y el gradualismo, que serán necesarios para una economía tan diversa, activa y potencial.



"De no ser tratadas, discutidas y consensuadas, países vecinos se verían beneficiados e inexorablemente haría disminuir fuentes laborales, pero, abordado a tiempo sería una oportunidad para crecer", aseguró al sitio Infonegocios Alejandro Lanzaco, director del Grupo Consultores de Empresas, un ejecutivo con décadas de experiencia en las áreas de capital humano.



Aclara que "las expectativas positivas, negociaciones sindicales, competencia global y crecimiento son las cuatro patas de una misma mesa, a la que no sólo están sentadas las grandes empresas, sino también pymes y microempresas que completan la inmensa torta de la demanda laboral.



Punto por punto, estos son los aspectos más destacados de los cambios (y "en todos ellos hay una oportunidad", dice Lanzaco):

Uno de los puntos es el denominado blanqueo laboral, que se alinea a un concepto muy extendido en nuestro sector: el empleo registrado, que, en torno a una nueva demanda, tendrá un crecimiento en la integración formal de personal.



* Las indemnizaciones por despido y su nueva propuesta de cálculo, bien discutida y acordada ayudarían a incrementar posiciones, invitando a los empresarios a concretar contrataciones, más en un escenario de expansión moderada. Pues, el espíritu es que la gente esté trabajando permanentemente y si tiene que rotar por varias empresas, no se convierta en un sobrecosto la baja que se produce por caída de actividad entre rubros o temporadas.



* Banco de horas es un punto muy positivo, proyectado a las demandas de flexibilización de las nuevas generaciones, disminuyendo el impacto de las horas extras. Opción que manejan hace tiempo muchas empresas.



* Como especialistas en gestión de personal eventual, un punto relevante del anteproyecto de reforma laboral es el de solidaridad y subcontratación. Parte de nuestra fortaleza es instrumentar y hacer deslindar las responsabilidades de nuestros clientes. En el caso de su reglamentación, ayudaría a eliminar la industria del juicio en ese sentido y cada empresa será responsable sólidamente de su personal.



* En cuanto a los cambios en las contribuciones patronales, la clave es cubrir puestos operativos bajo categorías más elásticas, que permiten incorporar trabajadores en calidad de aprendiz. De esta forma nos centramos en encontrar candidatos con el perfil adecuado a la especialidad y evitar retrabajos de ingresos y egresos.



En conclusión, dice el gerente de Consultores de Empresas, "hay que salir de modelos inconducentes que desmotivan la cultura de empleabilidad" y para ello "el mejor horizonte posible es generar más empleo y modernizar los modelos de relación laboral . Esto sin dudas traerá mucho más beneficios, sumando oportunidades y agilidad que permitan ser elásticos hacia la expansión futura.



En primer lugar, es insostenible el sistema de reparto en una economía en la cual uno de cada tres trabajadores ejerce en el sector informal.



El blanqueo laboral, la proliferación de mayores facilidades para la formalización de los empleados y los mecanismos para reducir la litigiosidad apuntan a resolver esta problemática. Asimismo, la progresiva reducción de Ganancias para aquellas firmas que reinviertan utilidades es un claro incentivo para impulsar la creación del empleo privado de calidad.



Una voz calificada, como la de Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), se encargó también en los últimos días de opinar sobre la reforma laboral.



"Hay que entender que el mercado tiene 35% de informalidad y ni hablo del sector público, donde hay bastante trampa con los contratos", advirtió. Explicó que, con los pasos que se dieron hasta el momento, se defienden los derechos de los que están adentro. En tanto, resaltó la importancia de ver otra tendencia de fondo, la revolución tecnológica, para la que recomendó pensar en un "reformismo permanente" para evitar que la gente preparada se vaya a otro país o que la tecnología haga estragos.



"Hay que barajar y dar de nuevo nuestros sistemas educativo y laboral", apuntó, y agregó: "Estamos ante la Cuarta Revolución Industrial y es mejor que los cambios se den con diálogo social. La realidad va a terminar imponiendo el reformismo permanente y la necesidad de adecuación".