Por un papelito, el ministro de Macri quedó en medio de un escándalo

No importa lo que haga, de ahora en más, seguramente Luis Caputo, el ministro de Finanzas de Mauricio Macri, será recordado por el episodio del papelito.



En una muestra de increíble torpeza política, en medio de su comparecencia ante la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda, en la Cámara de Diputados, donde tenía que dar explicaciones por dos temas tensos, uno de carácter público –el nivel de endeudamiento de las cuentas del Estado– y otro personal –su cuestionada participación en firmas offshore–, Caputo le escribió un mensaje en un papel a una legisladora kirchnerista queriendo hacerse el chistoso pero que fue interpretado de la peor manera.



Cuando habían pasado más de tres horas de la reunión y Caputo había dado explicaciones por los niveles de deuda que tiene el país diciendo que le preocupa más "el déficit que la deuda en sí", los legisladores de la oposición se metieron en el tema más espinoso que es la aparición de sus cuentas offshore.



Caputo está cuestionado por haber omitido al ingresar en la función pública que hasta mediados de 2015 fue accionista de sociedades offshore. En la interpelación dio detalles sobre sus nexos con un entramado de sociedades offshore, información que no incluyó en la declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción (OA) cuando asumió como funcionario en diciembre de 2015 (correspondiente al período fiscal 2014) ni en la de 2016 (al inicio de 2015).



Hasta ahí iba todo encarrilado. Sólo se respiraba la tensión típica de las interpelaciones políticas, plagadas de chicanas entre oficialistas y opositores.



Pero, mientras Fernando Pino Solanas hacía una pregunta, la diputada kirchnerista Cristina Cerruti, empezó a los gritos agitando un papelito en la mano diciendo que acababa de llegar a sus manos a través del secretario del ministro. Con letra garabateada, Caputo escribió: "Mis hijas tienen 11 y 13 años, no seas tan mala", con un emoticón de carita sonriente.



El mensaje iba en respuesta a las denuncias de la legisladora afirmando que el ministro pasó las acciones de las firmas en la mira a nombre de una de sus hijas al entrar en la función pública.



Por ese papelito Cerruti lo trató a Caputo de "machista, tilingo y misógino". De ahí en más la reunión se convirtió en un circo de gritos y reproches y el presidente de la comisión la dio por concluida.



En la memoria colectiva

Así como al ex ministro de Economía, Hernán Lorenzino, se le escapó el famoso "me quiero ir" durante una entrevista televisiva y quedó sellado su futuro; y la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, será recordada por las bolsas de dinero que escondió en el baño de su oficina, Caputo quedará en la memoria colectiva por su fenomenal falta de conocimiento del manejo político.



Más increíble resulta aún su ingenuidad cuando se recorre su curriculum y su trayectoria profesional.

El Gobierno presume de este ministro como el que más contactos internacionales tiene. "Es un hombre que con sus influencias y relaciones en la banca internacional, llega donde nadie llega", han remarcado siempre.



Trabajó como jefe de Trading para América Latina del JP Morgan entre 1994 y 1998 cuando tenía poco más de 30 años, y el mismo cargo para Europa del Este y América Latina en el Deutsche Bank entre 1998 y 2003. Desde ese año hasta 2008 fue presidente de la sede argentina de dicho banco.



Ya como funcionario nacional, fue un hombre clave en la negociación con los fondos buitre, donde la Argentina accedió a pagar 9.352 millones de dólares, para cerrar ese capítulo que quedó abierto durante la gestión presidencial kirchnerista.



Resulta increíble que semejante "mente brillante" haya cometido tamaño tropiezo. Lo cierto es que el escandalete dejó relegado a un segundo plano lo verdaderamente importante que eran las explicaciones que debía dar Caputo sobre la situación financiera de la deuda argentina y sobre su cuestionada participación en firmas offshore.