Nicholas Negroponte: "El futuro del mundo depende de la educación"

El futuro del mundo "depende de la educación", una basada no en aprender lecciones sino en la "conectividad", hija de la "cultura digital", asegura en una entrevista con Efe Nicholas Negroponte, cofundador y ex director del Media Lab del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT),



"El futuro del mundo en general depende completamente de la educación y por educación no me refiero a que la gente aprenda hechos particulares o lecciones, sino del apetito que tienes porque eres capaz de digerir información", explica el ingeniero estadounidense y "gurú" del porvenir digital (Nueva York, 1943).



De visita en Madrid para participar en el primer Digital X Workshop de la Norman Foster Foundation, el cofundador del Media Lab del MIT (Estados Unidos) reconoce que el futuro "está llegando rápido" y que cada vez "más personas están participando en cambiar el mundo", en plena era digital.



"El gran cambio de los últimos 20 años es que ya no hay una revolución digital, sino una cultura digital. Somos parte de ello en diferentes sentidos, pero una de las características de estar en una cultura digital es que las personas piensan muy diferente sobre muchos asuntos", apostilla el autor del superventas "El mundo digital" (1995).



Esa "cultura digital" tiene como "común denominador", continúa Negroponte, que el mundo está "muy integrado": "Solíamos tener un mundo que tenía límites, líneas, que estaba muy definido. Ibas al trabajo, después a casa, después jugabas y estudiabas, eras parte de un grupo o no y ahora todo está más integrado".



Visionario también del diseño, Negroponte opina que en el futuro "se podrá crear un coche a partir de una semilla", aunque esa afirmación lo que "sugiere" en realidad es que el ser humano "está aprendiendo" a condensar "mucha información" en pequeños espacios.



"Cuando crecí, había dos mundos: el mundo natural y el mundo hecho por el hombre. En la arquitectura la habilidad era integrar el mundo hecho por el hombre con la naturaleza. Ahora el mundo hecho por el hombre y la naturaleza no son diferentes. De repente podemos cosas tan bien como la naturaleza", sostiene el investigador.



"Todo eso es una consecuencia de estar en una cultura digital. Probablemente el impacto más importante es el que ha tenido esto en países que llamamos menos desarrollados, porque en esos países, en los que la educación es para pocas personas, si son afortunadas, la conectividad da acceso a elementos de educación".



En 2005, Negroponte fundó el proyecto "One Laptop Per Child" ("Un portátil por niño"), una iniciativa que tiene por objetivo proporcionar a los niños del mundo un ordenador de bajo coste -bautizados como "portátiles de 100 dólares"- para que los jóvenes "participen en su propia educación, y aprendan, compartan y creen juntos".



"La conectividad en mi opinión ha tenido el mayor impacto entre las personas más pobres del mundo, y que seguramente son las que más salud tienen. Ese grupo ha tenido la oportunidad de estar más conectados", agrega.



Durante los primeros meses de 2008, "One Laptop Per Child" repartió cinco millones de ordenadores portátiles entre los niños de países como Camboya, Etiopía, Ruanda, Afganistán, Mongolia o Perú.