Miles de fans lamentan la muerte del "pájaro más solitario del mundo"

Miles de personas expresaron sus condolencias por la muerte de un alcatraz australiano considerado por sus fans como "el pájaro más solitario del mundo", que había llegado en 2014 a una pequeña isla cerca de la capital de Nueva Zelanda atraído por esculturas de pájaros de hormigón.



En 1998, alumnos de una escuela neozelandesa construyeron una bandada de 80 pájaros de hormigón para atraer alcatraces (Morus serrator) a la isla ubicada a pocos kilómetros de Wellington, capital del país.

"El objetivo de la acción era atraer a alcatraces reales para que formaran una colonia en la isla de 217 hectáreas, lo que en principio no fue exitoso, hasta que en 2014 llegó finalmente un alcatraz y se quedó", describió Chris Bell, cuidador y único habitante de la isla, a la emisora Radio New Zealand.



El ave, a la que se denominó Nigel y luego se conoció como el "pájaro más solitario del mundo", se enamoró de una de las esculturas, construyó un nido y cortejó a su pareja inanimada: "El celo fue largo", dijo Bell, según la agencia alemana DPA.



El Ministerio de Protección Medioambiental neozelandés decidió recientemente volver a pintar algunas de las figuras para tratar de atraer a más alcatraces.



Además modificaron unos grandes altavoces que emiten los sonidos de una colonia. Los esfuerzos dieron sus frutos y en solo tres días llegaron tres pájaros nuevos.



Sin embargo, Nigel no mostró ningún interés y prefirió permanecer fiel a su pareja de hormigón.



"La semana pasada apareció su cuerpo inerte en el nido que construyó para su pareja. Aunque no consiguió tener crías en la isla, siempre será considerado como el padre fundador de la colonia de alcatraces australianos en Mana", concluyó Bell.