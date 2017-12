Marcos Peña Braun, Marquitos según los amigos íntimos y los enemigos cercanos, es el cerebro político del presidente Macri y también uno de los de mayor peso en el PRO, del que es fundador, entre otros.



Es, en estos días, el que apuntala la polémica reforma previsional, el que la sostiene casi más que nadie, el que la justifica con más énfasis, el que acusa a los legisladores opositores de "piqueteros".

Es, quizás, el PRO más puro. No puede ser otra cosa. Tiene 40 años.



Este licenciado en Ciencias Políticas, egresado de la Universidad Torcuato Di Tella, fue quien comandó la campaña que llevó a Mauricio Macri a la Presidencia. Así como Jaime Durán Barba fue la mente publicitaria y marquetinera, Marcos Peña fue el que pensó y sostuvo la estrategia política.

Casi se puede decir que no hay Macri sin Peña.



En familia

Marcos Peña fue legislador porteño (2003-2007), secretario general del Gobierno de la Ciudad con Macri (2007-2015) es el actual jefe de Gabinete de Ministros de la Nación.



Es hijo de Clara Braun Cantilo y del abogado y economista Félix Peña, quien se sumó como asesor ad honorem del Consejo de la Producción, que depende de esa misma cartera.



Marcos es el menor de cinco hermanos, de los cuales dos tienen cargos públicos: Ignacio Peña es asesor del Ministerio de Innovación de la Ciudad y el arquitecto Andrés Peña es subsecretario de Desarrollo Institucional Productivo de la Nación. De los otros dos hermanos, Tomás vive en EE.UU. y Julián es abogado, socio del estudio jurídico Allende & Brea y, aunque no tiene un puesto formal, sí tuvo vínculos con un área sensible del gobierno: es socio de Marcos Patrón Costas, hijo de Virginia Blaquier, la prima de Luis María Blaquier, sobrino del dueño de Ledesma y hasta hace poco a cargo de gestionar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES. En Allende & Brea, Julián Peña también trabaja con Guillermo Valeriano Guevara Lynch, primo segundo del abogado Mariano Ramos Vértiz, quien hasta octubre pasado fue director de Mesa de Entradas, Notificaciones y Despacho en el Ministerio de Transporte, y que en la actualidad es vicepresidente de la Administradora de Recursos Humanos Ferroviarios, empresa con participación estatal mayoritaria.



Eduardo Braun Cantilo es tío del jefe de Gabinete y su nombre figura entre los papeles que estudiaron los investigadores del equipo de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores, que trabajó sobre archivos encontrados en el Edificio Cóndor (sede de la Fuerza Aérea Argentina), donde tuvieron acceso a documentación del "Caso Austral". Cerca de 1979, en plena dictadura, la firma de aeronavegación se encontraba en quiebra: el 70 por ciento del paquete accionario estaba en manos de William Juan Reynal, uno de los fundadores de la aerolínea en 1971 y primo del por entonces vicepresidente del Banco Central, Alejandro Fabián Reynal. El 30 por ciento restante pertenecía a Federico y Pablo Braun Seeber, y a Braun Cantilo. El principal acreedor de Austral era el Estado, mientras que el único privado era Eduardo Saiegh, dueño del Banco Latinoamericano de Inversión, a quien los militares secuestraron y torturaron durante una semana obligándole a vender su banco. La dictadura, luego de intentar vender la aerolínea a dos privados (Carlos Blaquier y Franco Macri) estatizó la empresa quebrada e indemnizó a los accionistas. El Estado compró las acciones de Austral y todos recibieron un pago por esta estatización. No fue un simple traspaso de las acciones, sino que se pagó por esa empresa, beneficiando a los mismos que la habían quebrado. El ingeniero industrial Eduardo Braun Cantilo, además, fue un destacado dirigente de la UIA en los '70 y secretario de Industria, Comercio y Minería durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde.



Gonzalo Robredo, uno de los primos de Marcos Peña, fue designado director Ejecutivo del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Se trata de un reconocido empresario, dueño del hotel Hub Porteño, y socio en innumerables emprendimientos del recientemente fallecido Julián Alejandro Bengolea, nieto de Amalia Lacroze de Fortabat. Otra prima es Magdalena Braun, hija de los fundadores del Colegio San Tarsicio, de Barrio Norte y que, según se afirma en su web, busca "generar un proyecto educativo católico capaz de formar personas libres, responsables y solidarias, en un ambiente familiar". Magdalena es suegra de Alejandro Massot, sobrino del dueño y accionista del diario La Nueva Provincia de Bahía Blanca, Vicente Massot, quien está acusado de ser "coautor de los asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola en 1976". El hermano menor de Alejandro Massot es Nicolás Massot, jefe del bloque macrista en la Cámara de Diputados.



Otro miembro de la familia es el economista Miguel Braun Cortés, quien viene de ser director de la Fundación Pensar y del Banco Ciudad, y cuya familia es accionista del Banco Galicia. El 10 de diciembre de 2015 fue nombrado en un puesto estratégico: la Secretaría de Comercio, bajo la órbita del Ministerio de Producción. La designación fue muy cuestionada dado que, precisamente, quien debe "velar por relaciones comerciales equitativas, proteger los derechos del consumidor, transparentar el comercio, mejorar el acceso a bienes y servicios, y garantizar mercados internos competitivos", es sobrino de Federico Braun Seeber, presidente de la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, o sea, la cadena de supermercados La Anónima, con más de 160 sucursales en todo el país. Primos del secretario de Comercio son Tomás Braun, quien fue responsable de Estrategias Comerciales del Banco Galicia; Nicolás Braun, director de Mercaderías de La Anónima; y Federico Mauricio Braun, director de La Anónima y del Grupo Financiero Galicia, quien además figura en la nómina de quienes han presentado su DDJJ en 2014 como miembros del Gobierno de la Ciudad, por desempeñar funciones dentro del Instituto de la Vivienda, en momentos en que dependía del Ministerio de Desarrollo Económico. En la actualidad y desde enero de 2016, integra la nómina de la ANSES, donde es subdirector ejecutivo de Administración.



Mariano Miguel Bosch es también primo del padre del secretario de Comercio, designando vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) –organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Agroindustria– y uno de los flamantes dueños de Cresta Roja.



A su vez, son sobrinos de Bosch, Gabriel Sánchez Sorondo, escritor, poeta y periodista nombrado por Macri como jefe de la Unidad de Procesos y Estudios Normativos de la Dirección General de Acción de Gobierno –decreto N° 962/2016–, puesto en el que asesora en la instrumentación de los planes relacionados con el desarrollo de las políticas públicas; Juan Manuel Bosch, flamante director Nacional de Coordinación Pesquera –decisión administrativa 340/2016 de la cartera de Agroindustria– y suplente ad honorem del presidente del Consejo Federal Pesquero –resolución 17/2016 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca–, y Pablo Bosch, cuñado de Santiago Francisco Albarracín, presidente del directorio de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, que opera en la órbita de la Secretaría de Minería del Ministerio de Energía –decreto N° 423/2016–. A su vez, Mariano Miguel Bosch es primo segundo de Marta Sáenz Valiente, la madre de Carlos de Elía, gerente de Noticias de Canal 13 y el creador de la señal de cable TN, además de ser pareja de la periodista María Laura Santillán. También es cuñado de Santiago Manuel de Estrada, secretario de Culto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Entre los hijos de De Estrada está Isabel Estrada Bosch, casada con el ex piloto de autos de TC y director general de la categoría Top Race Alejandro Urtubey, y hermano del gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey.



Mónica Braun, prima de Bosch, es esposa de Eduardo Nicolás Martelli, nombrado secretario de Modernización Administrativa, en la cartera que dirige Andrés Ibarra. La pareja, junto con Valeria Martelli, hermana de Nicolás, figuran como directores de Goldenberg Financial Corporation, una de las empresas implicadas en los Panamá Papers. Mónica Braun es también la tía de Armando Carlos Braun, primo político de Emilio Basavilbaso, director Ejecutivo de ANSES.



Paula Hume Braun, otra prima, está casada con Maximiliano Gulmanelli Barbiero, secretario de Gestión Educativa del Ministerio de Educación y Deportes. Gulmanelli fue, anteriormente, coordinador General de Hogares de la Fundación Felices los Niños, conducida por el cura Julio César Grassi.

Silvina Braun, la prima, es tía de Francisco Hugo María Miguens Campos, director Nacional de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Deportes. El padre de Francisco fue Hugo Miguens, el ex capitán de Los Pumas y subsecretario de Lealtad Comercial bajo el Ministerio de José Alfredo Martínez de Hoz. La madre de Hugo Miguens era prima del ex presidente de facto Agustín Lanusse. Y el padre, llamado Hugo Ernesto Miguens, fue abogado de Techint y primo del padre del empresario Carlos Miguens Bemberg, ex dueño de Quilmes.



Agustina Braun, otra prima, se casó con Máximo Enrique de Prat Gay, quien no solo es primo hermano del ex ministro de Hacienda Alfonso Prat Gay, sino también hermano de Juan Antonio de Prat Gay, designado coordinador General de la Unidad de Coordinación de Fideicomisos de Infraestructura.



La historia familiar

Comienza con el patriarca de la familia, José Menéndez Menéndez, nacido en Santo Domingo de Miranda (Avilés), España, el 2 de noviembre de 1846 y fallecido en Buenos Aires el 24 de abril de 1918. Segundo hijo de siete, el trabajo en el campo le impidió recibir educación formal, aunque logró adquirir los rudimentos de la lectura, escritura y nociones de aritmética, gracias a su tío materno José que era maestro en Ventosa. Siendo muy joven partió de su tierra natal en busca de oportunidades en América, previo paso por la isla de Cuba, hasta radicarse finalmente en Argentina.



En 1866 José Menéndez Menéndez arribó a Buenos Aires. Se empleó como tenedor de libros en las firmas Corti Riva y Cía y luego en la firma Etchart y Cía, empleos que lo familiarizaron con el negocio marítimo, rubro que años más tarde desarrollaría en la Patagonia, donde logró amasar renombrada fortuna como comerciante, empresario naviero y ganadero.



El 19 de marzo de 1873 contrajo matrimonio con María Behety Chapital.



El matrimonio tuvo nueve hijos: Alejandro y Josefina, nacidos en Buenos Aires; José, Julio y María (murió siendo niña) María (II), Alfonso, Carlos y Herminia, nacidos en Punta Arenas.

Josefina se casó con el empresario y socio de José Menéndez, Mauricio Braun.



En 1874 José Menéndez apuntó el rumbo de su empresa a la Patagonia llegando hasta Punta Arenas, que más tarde sería su residencia y base de sus principales negocios. En 1876, comenzó con el negocio del ganado ovino, transportando ovejas desde las islas Malvinas; así se crea la empresa José Menéndez y Cía y la Estancia San Gregorio, hoy sitio histórico de la comuna chilena homónima.

En septiembre de 1892 compró un barco usado, el Amadeo, la primera de las naves de su propiedad y el primer vapor con matrícula de Punta Arenas, cargando en su viaje inaugural los ladrillos para construir la residencia familiar.



En 1893 José Menéndez participó en la puesta en marcha de la misión salesiana de Nuestra Señora de la Candelaria, en Río Grande, trasladando en su vapor Amadeo los materiales necesarios para la construcción de los edificios. Los religiosos se mostraron muy preocupados, puesto que rápidamente ambicionó esas tierras.



Y así fue. En 1896, fundó la estancia Primera Argentina sobre 105.169 has que le compró a Juan Nepomuceno Fernández, hijo del fundador de la Sociedad Rural Argentina del mismo nombre, que a su vez se había quedado con esas tierras tras el repentino fallecimiento de Julio Popper,(uno de los principales responsables del exterminio de los indígenas selknams u «onas») que habitaron Tierra del Fuego ) el verdadero adjudicatario por parte del estado argentino. Esa estancia es la que luego pasó a llamarse Estancia José Menéndez, ubicada a 17 km al sudoeste de la ciudad de Río Grande.

José Menéndez fundó una nueva sucursal de su casa de comercio en la ciudad de Río Gallegos, y poco tiempo después en Santa Cruz.



Las inversiones y negocios se multiplicaron. Así, en 1907 y debido a la crisis financiera, se asoció con Mauricio Braun, hasta entonces su principal competidor y yerno, al contraer matrimonio con Josefina Menéndez Behety.



En 1910 se fundó la Sociedad Anónima Ganadera y Comercial Menéndez Behety, con sede en Punta Arenas. Y luego formó la Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia junto con Mauricio Braun y Juan Blanchard. Su actividad abarcó almacenes de ramos generales (que más adelante se convertirán en La Anónima, establecimientos ganaderos y flota naviera.



Menendez y su yerno Braun tuvieron relación con la matanza/genocidio de la etnia selknam (ona). Los selknam habitaban desde nueve mil años antes la Isla Grande de Tierra del Fuego y desaparecieron a causa principalmente de las persecuciones de las que fueron objeto por parte de los ganaderos.



El principal cazador de indios fue el escocés Alexander Mac Lennan, administrador de la estancia Primera Argentina, apodado Chancho Colorado porque era de tez rosada y rubio de cabello, el cual proponía su particular solución final para el asunto indígena: "Mejor es meterles una bala".