Los tres automóviles más chicos y económicos de Argentina

Los autos más chicos del mercado, esos denominados citycars o del "segmento A" siguen escalando en la tabla de posiciones de ventas en la Argentina, en un momento de incertidumbre por la inflación y ahora por la escalada del dólar.



En ese contexto los pequeños modelos parecen ser una opción y no sólo por ubicarse entre los segmentos más accesibles, sino también por ser económicos en cuanto a gasto de combustible y adecuados para moverse fácilmente y estacionar en ciudades con tránsito colapsado.



No obstante, su oferta no es tan amplia en nuestro país y hoy son tres los más buscados y que están al menos entre los 15 más vendidos del ranking de la Asociación de Concesionarios de la Argentina (Acara) en lo que va del año.



Cada uno presenta una característica diferente, ya sea por ser el más económico, el de mejor relación precio-producto o el de destacada performance en general.



A nivel nacional el Renault Kwid aparece con 8.815 unidades vendidas y está sexto en la lista, seguido por el Fiat Mobi en lugar 13° (7.154) y 16° en VW Up! En Mendoza ya se empieza a dar la pelea más fuerte con la llegada hace pocos meses del Kwid (321) que se acerca con un empate técnico al Mobi (330) y tercero queda el Up! (213).



Kwid, el nuevo de la clase

Con el Kwid, Renault se planteó reemplazar al histórico Clío y sumar ventas en una porción de mercado que no suele ser el más demandado (lo es el segmento B), a pesar de tener los precios más accesibles.

Hoy es el más económico del segmento "A" y llega con un motor de tres cilindros, de un litro, que produce 66 caballos de fuerza.



Las versiones para este nuevo modelo son cuatro: Life, Zen, Intens e Iconic. De serie ofrece aire acondicionado, dirección asistida, frenos ABS con EBD, airbag para conductor y acompañante, anclajes ISOFIX para sillas infantiles, radio con Bluetooth, USB y Auxiliar y apertura interna de baúl. Como exclusividad, es el único de su segmento con airbags laterales, que hacen un total de cuatro.



El tope de gama se denomina Iconic y es el más interesante: dispone de serie de cámara de retroceso, cierre centralizado con apertura de baúl remota, llave rebatible y espejos exteriores eléctricos. Los precios publicados este mes por la marca lo sitúan entre $250.000 a 280.000



VW Up! el más potente

Se acaba de presentar una actualización de gama. Todas las versiones de cinco puertas cuentan con más equipamiento de confort, pero con menos opciones, ya que desaparece a versión tres puertas t caja automática. Es decir, solo sale el manual de 5 puertas.



Continúa con dos motorizaciones. La más potente está reservada únicamente para la versión Pepper, y se trata de un impulsor 1.0 de tres cilindros con turbo e inyección directa, que desarrolla una potencia máxima de 101 CV.



El resto montan el mismo impulsor, pero con aspiración natural e inyección indirecta. En este caso desarrolla 75 caballos de fuerza. Es el mejor puntuado por su seguridad, equipamiento y bajo consumo de combustible. Los valores arrancan cerca de los $260.000



Fiat Mobi, una gran ecuación

El Fiat Mobi es un auto relativamente nuevo para el mercado argentino. Llego en 2016, y está teniendo un buen nivel de ventas entre sus pares y en el ranking general. Tiene proporciones e ideas muy parecidas a las del producto de Renault, aunque ofrece una gama más acotada.



Está disponible con motor de cuatro cilindros en línea y un litro, tiene 70 caballos de fuerza y transmisión manual de cinco velocidades.



La variante de entrada es la "Easy", que ofrece doble airbag frontal, anclajes ISOFIX, frenos con ABS, aire acondicionado, dirección asistida, apertura interna de baúl y tanque de combustible, computadora de a bordo, volante regulable en altura y radio con USB.



A este nivel, el pack Top le suma levanta cristales eléctricos delanteros con sistema un toque, cierre centralizado de puertas con comando a distancia, faros antiniebla, llantas de aleación de 14", alarma y accesorios color carrocería.



También está el "Way" con look aventurero y más tecnología.



Hoy este modelo se vende desde $275.800.



Autor: Damián Weizman

Especial para UNO

Director de medios

Cuyomotor