Los primeros Homo sapiens llegaron a Arabia

La falange del dedo de un Homo sapiens hallado en el desierto de Nefud (Arabia Saudí), es, con unos 90.000 años, el fósil más antiguo encontrado fuera de África y el corredor Levantino, lo que confirma que la primera dispersión del hombre moderno tuvo un extensión espacial mayor de lo que se pensaba.



El fósil, encontrado en el yacimiento de Al Wusta tiene 3,2 centímetros y, según las pruebas, su antigüedad es de entre 88.000 y 90.000 años, señala un comunicado del alemán Instituto Max Planck, uno de los participantes en el estudio que publicó hoy por Nature Ecology and Evolution.



Antes de este descubrimiento ya hubo investigadores que habían apuntado a que el Homo sapiens había llegado en una primera fase más lejos de lo que se pensaba, a raíz de los hallazgos de un maxilar humano moderno en la cueva Mislyia (Israel), y otros fósiles humanos hallados en el yacimiento chino de Fuyan (Daoxian), según el español Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH).



Hasta ese momento se creía que la expansión temprana del Homo sapiens hacia Eurasia no había sido exitosa y que no había pasado de los bosques mediterráneos cercanos a África.



Este nuevo hallazgo muestra que "hubo, tanto múltiples dispersiones fuera de África, como que estas llegaron más lejos de lo que hasta ahora se pensaba", agrega la nota.



La península Árabe fue considerada durante mucho tiempo un territorio lejano a la rama principal de la evolución humana, pero este descubrimiento pone a Arabia "en el mapa como una región clave para entender nuestros orígenes y la expansión de nuestra especie en el resto del mundo", según Michael Petraglia, del Max Planck.



El autor principal del estudio, Huw Groucutt, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), indicó que este descubrimiento muestra "por primera vez de manera concluyente que los primeros miembros de nuestra especie colonizaron una región expansiva del suroeste de Asia y no solo se restringieron al Levante".



La capacidad de estas primeras personas para colonizar ampliamente esta región pone en duda la opinión general de que las primeras dispersiones fuera de África fueron localizadas e infructuosas, explicó el experto.



La datación del fósil se realizó con técnicas de series de uranio, luminiscencia y resonancia paramagnética electrónica en el CENIEH.



"Este es el tipo de estudios que permiten avanzar en el debate científico y cambiar el paradigma. La teoría del 'Out of Africa' en su planteamiento original, se ha quedado obsoleta", indicó en un comunicado la directora del CENIEH, María Martinón.



El Homo sapiens está fuera de África y el Levante hace más de 80.000 años. "Ahora -agregó- queremos conocer las rutas, las razones de su viaje y cuál fue el destino de los primeros exploradores de nuestra especie".



La falange se encontró en el yacimiento arqueológico de Al Wusta donde hace 90.000 años, en el lugar de los áridos desiertos de hoy, había praderas y un lago.



En el mismo yacimiento se hallaron fósiles de diversos animales, entre otros hipopótamos, además de herramientas de piedra, probablemente fabricadas por seres humanos.