Los nuevos modelos que muy pronto aterrizarán en Mendoza

Los números de autos patentados en lo que va del año siguen en ascenso y todo indica que estamos rumbo al mejor año de la historia.



El acumulado de los dos primeros meses de 2018 (188.953 unidades), representa un crecimiento del 22,6% comparado con el primer bimestre de 2017.



En ese contexto, las marcas siguen a ritmo firme con una agenda de lanzamientos que en lo que va de marzo no ha dado respiro, con modelos que ya están aterrizando en Mendoza.



En la últimas semanas se han presentado, entre otros, nuevas versiones de Jeep Renegade, Kia Picanto, renovación para el Citroën C4 Lounge, la quinta generación de la Honda CR-V, el VW Virtus, nuevas versiones para las pickups VW Amarok V6 y Nissan Frontier. Y, también, por primera vez en la Argentina se presenta un utilitario 100% eléctrico: la Kangoo ZE.



Varios de estos modelos debutaron en la feria más importante para el ambiente del campo y todo lo que representa, como lo es Expoagro, en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. Allí en los stands, en los que predominan las pickups y camiones, como vehículos de trabajo, hubo lugar para primicias, como la SUV estrella de Honda, el nuevo sedán de Volkswagen y hasta un adelanto de BMW que buscó tentar a los empresarios con la X3 que trae a mitad de año.



Las novedades

Empecemos por Jeep Renegade, que ahora propone varias novedades en lo referido a versiones.

La más importante es la llegada de la denominada Sport Wild, una alternativa de entrada que se posicionará como la más económica de la oferta, por el momento una edición limitada a 500 unidades y ronda los $465.000.



Ya en la feria Expoagro pudimos participar de la revelación para la prensa de la nueva y exclusiva Honda CR-V, la quinta generación de un SUV deportivo producido en Estados Unidos, que estrena motor Turbo 1.5 i-VTEC de 190 CV y tracción AWD. Con lo máximo en tecnología, confort y seguridad, se comercializa en la versión EXT AWD a 57.200 dólares.



Otra de las novedades fue la exhibición de una gran apuesta de la marca VW en un sedán que estará por encima del Voyage y por debajo del Vento: hablamos del Virtus, un nuevo sedán compacto (emparentado con el hatch Polo), una nueva propuesta dentro del segmento B. Se comercializará con motorización EA2011 MSI 1.6 litros de 16 válvulas y 110 cv (155 Nm) con caja manual de 5 velocidades o Tiptronic de 6 marchas, en niveles Trendline (manual y automático), Comfortline (manual y automático) y Highline (manual y automático).



Entre sus contrincantes, aunque no los quieren enfrentar directamente, aparece una de las revelaciones en ventas del año como lo es el exitoso Fiat Cronos, otro sedán compacto que marcha al frente de las ventas de la prestigiosa marca italiana.



Sin dudas será uno de los duelos en el volumen de comercialización de ese segmento.



Una gran novedad para nuestro país es la homologación y puesta en venta de la versión ecológica de la Kangoo (la Z.E), que tiene un motor eléctrico con 60 caballos de potencia, que funciona con baterías de iones de litio y ostenta una autonomía de 270 kilómetros.



Su plataforma es la de la nueva Kangoo europea de segunda generación.



De esta manera, los lanzamientos y adelantos no se detienen y al cierre de esta edición se presentaban nuevos modelos que próximamente conoceremos con lujo de detalles, precios y versiones.