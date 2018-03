Llega el BID: un hecho histórico y un desafío

Cerramos una semana que será recordada, aquí y en el mundo, como aquella en la que murió Stephen Hawking, una mente brillante de nuestro tiempo.



Según el eminente astrofísico, "incluso la gente que dice que no podemos cambiar nuestro destino mira antes de cruzar la calle".



El ex presidente Eduardo Duhalde afirmaba ese tipo de cosas. Como aquello de que los argentinos "estamos condenados al éxito".



Pero no miraba demasiado antes de franquear la calle.



Así nos ha ido.



Por fortuna –o por lento aprendizaje–, en la provincia sus fuerzas vivas, su círculo rojo, llámese como se llame la clase dirigente, entendió que no estamos condenados a nada en especial. Ni al éxito ni al fracaso.



Entendió, al igual que Hawking, que "inteligencia es la habilidad de adaptarse a los cambios".



Está sucediendo.



Mendoza, lenta pero progresivamente, interiorizó que con el vino de mesa, el turismo de cabotaje y lo que resta del petróleo tradicional había por delante un destino cómodo, aunque mediocre. Sin proyección.



Ampliar la base productiva de la provincia es un imperativo que tomó cuerpo hace algunos años. Y recién ahora está alcanzando una velocidad de concreción interesante.



Un manojo de acontecimientos

El hito principal, aquí y ahora, lo constituye la Reunión Anual del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo que tendrá su inicio el jueves próximo.



Se trata de un acontecimiento histórico en letras de molde.



Lo mejor del caso es que no constituye un evento aislado sino que forma parte, destacadísima, eso sí, de un amplio arco de actividades.



Es tan nutrido el programa, entre cuestiones menores y mayores, que se pierde la perspectiva.



Un tuit eufórico de la secretaria de Turismo de la Capital, Mariana Juri, dio, el jueves, una sucinta idea de lo que viene en desarrollo: "La Ciudad de Mendoza está viviendo un marzo increíble: inauguración de la Arístides, Vendimia, media maratón, Rally de las Bodegas, encuentro Harley (Davidson), Supercopa (Boca-River), Foro Iberoamericano de Alcaldes (desde el martes, bajo la órbita del BID), Asamblea del BID, Música Clásica por los Caminos del Vino".



Si se le suma una que otra perla al collar, como el Foro de Inversiones en el hotel Intercontinental, queda una visión panorámica pocas veces vista por estos pagos.



El conjunto representa un cúmulo envidiable de oportunidades. Un gran desafío hacia las concreciones.



Por lo mismo, la oficialización de la llegada al Parque Tecnológico provincial del gigante multinacional Everis fue la frutilla en el postre de una semana cargada de anuncios (como la próxima licitación de Portezuelo del Viento) y de aprestos.



¿Qué significa para Mendoza?

La asamblea de gobernadores del BID (número 59) es un jalón de formidable trascendencia.

Lo destaca el ministro de Hacienda, Lisandro Nieri: la visita de empresarios, funcionarios y responsables económico-financieros de los 48 países miembros del BID, es una ocasión única.



Hacía más de 20 años que el BID no retornaba al país.



Habrá entre tres mil y cuatro mil referentes del primer nivel mundial, "lo cual genera masa crítica y resalta la capacidad turística y hotelera de la provincia", como señala Martín Kerchner, el ministro de Economía.



Y como indica Nieri, "se abre la posibilidad para el Gobierno y las empresas del medio de aprovechar esa amplia cantidad y calidad de convidados para promover proyectos propios y buscar inversiones".



¿Por qué Mendoza?

La asamblea del BID no llega a por azar. Hay tres razones básicas que lo justifican, según Kerchner:

1) Argentina volvió al mundo y, por ende, el mundo viene para acá. El país, de este modo, recupera su rol de epicentro de América del Sur.



2) Mendoza tiene la capacidad turística para soportar el acontecimiento. O sea, tiene servicios de calidad mundial, lo cual la coloca entre las tres principales sedes de eventos del país, junto con Buenos Aires y Córdoba.



3) Mendoza mantiene una relación histórica con el BID y son numerosos e importantes los proyectos que el banco está financiando acá (pasos fronterizos, la Costanera, etc.).



"Esto nos pone como marca en el mundo", se entusiasma Kerchner, desde Düsseldorf, Alemania, en pleno desarrollo de la ProWein, la feria de vinos más importante del mundo, con la participación de 138 bodegas argentinas.



Bajo cuerda, hay que reconocer "la mano" que brindó Adolfo Prat Gay, cuando era ministro de Hacienda, para facilitar este arribo del BID.



De un modo complementario puede explicarse la presencia de Everis: por la calidad institucional y de servicios de Mendoza, pero también, como dato fundamental, por el vigoroso desarrollo universitario.



El decano de Ingeniería de la UNCuyo, Daniel Fernández, destacó el jueves, en Radio Nihuil, que su facultad registra un sostenido crecimiento de la matrícula, por encima de la media histórica, desde 2012. Y este año tuvo un salto del 38%.



Datos que esperanzan. Una hoja de ruta trazada.



Una de las frases más citadas de Hawking por estos días: "Recuerda mirar hacia las estrellas y no abajo hacia tus pies".