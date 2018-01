La marca Lula es furor en Brasil, a pesar de la condena

En camisetas, pegatinas, afiches: la imagen del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva, condenado en segunda instancia por corrupción, es aún hoy un referente de la izquierda en América Latina, pero también un exitoso producto de mercadotecnia que ha sabido reinventarse con los años.



Los militantes que asisten a un acto del ex mandatario son capaces de esperar apiñados durante horas para ver y escuchar a su líder, acorralado por la Justicia, con siete causas penales abiertas y una condena de 12 años de prisión por corrupción y lavado de dinero.



Calificado en el pasado por el ex presidente estadounidense Barack Obama de "el político más popular de la Tierra", el carismático líder continúa despertando las pasiones de unos simpatizantes que aún lo ven como una auténtica "estrella del rock".



Días atrás, sus incondicionales, algunos de ellos muy jóvenes, respondieron con gritos desesperados cada saludo de un Lula que, desde el miércoles pasado, está más cerca de la cárcel y de ser inhabilitado para las elecciones presidenciales de octubre, a pesar de liderar todos los sondeos de opinión.



En Porto Alegre, donde se celebró el juicio que terminó en un aumento de su condena, saltaban literalmente de emoción con la simple presencia del icono socialista de 72 años, como si se tratase de Mick Jagger o Justin Bieber.



Entre toda esa euforia, otros hacían negocios vendiendo todo tipo de artículos comerciales con el rostro del que pasó de ser un tornero a presidente Brasil por dos mandatos (2003-2010).



Las pegatinas tamaño bolsillo, a dos reales (unos 60 centavos de dólar); las camisetas, sobre los veinte reales (unos seis dólares) se venden como pan caliente.



"Con certeza es la mayor figura desde el punto de vista de la imagen en el escenario público brasileño de los últimos 50 años. No creo que haya una figura tan fuerte como él en cuanto a imagen", afirma el consultor político Felipe Soutello.



El éxito de su marca ha cuajado tanto entre sus seguidores que el Partido de los Trabajadores (PT), que el mismo Lula fundó en 1980, reabrió hace tres años una tienda on line con todos esos artículos.



La mayoría de los productos con la imagen del ex jefe de Estado están agotados, entre ellos una camiseta roja con su cara estampada y la misiva "Elección sin Lula es fraude" (el lema del momento entre su militancia) o una lámina de 30 x 40 cm en la que aparece con Fidel Castro, entre otros.



"Es una marca con un atractivo muy grande, sobre todo ahora con toda la cuestión del proceso y la campaña de él. Genera un llamado muy grande", explica Aldir Pires, coordinador de la bancada del PT en la Asamblea Legislativa del Estado de Río de Janeiro y gestor de la tienda.



La demanda por los "productos Lula" ha crecido en los últimos meses, tanto que les ha obligado a producir más y diseñar mercadería nueva para aprovechar el tirón.



Los beneficios obtenidos vuelven a la propia formación, asegura Pires.



Soutello apunta que detrás de ese impulso que ha conseguido atraer a diferentes generaciones también hay una estrategia para transformar a Lula en una "marca de difusión digital más adecuada a los tiempos contemporáneos".



"Lula es un líder admirable con un poder magnético increíble. La narrativa en torno a su personaje permanece intacta", subraya Soutello.