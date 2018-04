La cultura corporativa es considerada clave para impulsar la igualdad de género y reducir la brecha salarial. Así lo reveló un estudio privado sobre equidad laboral.



El informe "Getting to Equal 2018", realizado por Accenture, identificó 40 factores del lugar de trabajo –destacando dentro de ellos 14 factores clave–que crean una cultura de igualdad.



La investigación, que detalló las acciones más efectivas que los líderes pueden tomar para acelerar el avance de la equidad y ayudar a cerrar la brecha salarial de género, se basa en una encuesta de más de 22. 000 hombres y mujeres en 34 países, incluyendo la Argentina, para medir su percepción de los factores que contribuyen a las culturas laborales.



La encuesta se complementó con entrevistas en profundidad y un análisis detallado de los datos publicados sobre una variedad de cuestiones relacionadas con la fuerza laboral.



"Nuestra investigación muestra que en compañías con culturas que incluyen los factores del lugar de trabajo que ayudan a las mujeres a avanzar, los hombres también prosperan", dijo Tomas Castagnino Líder de Investigación de Accenture.



Castagnino destacó que el trabajo es un poderoso recordatorio de que construir una cultura de igualdad es esencial para lograr la igualdad de género porque las personas, no los programas, son lo que hacen que una empresa sea inclusiva y diversa.



"La cultura se establece desde arriba, de modo que, si las mujeres van a avanzar, la igualdad de género debe ser una prioridad estratégica para todos", dijo Alejandra Ferraro, Directora Ejecutiva de Recursos Humanos de Accenture.



En ese sentido, Ferraro afirmó que "es fundamental que las empresas creen un entorno Truly Human (verdaderamente humano) donde las personas puedan tener éxito tanto profesional como personalmente, donde puedan ser quienes son y sentir que pertenecen, todos los días".



El informe agrupó los 14 factores centrales que más demostraron influir en el avance en tres categorías: Lideres comprometidos, Prácticas y Empoderamiento y confianza.

Estos fueron los resultados en Argentina:



•Líderes comprometidos: Las mujeres tienen dos veces más probabilidades de estar en la vía rápida en organizaciones donde los equipos de liderazgo tienen responsabilidades de mejorar la diversidad de género (57% en comparación con 33% para el caso de los hombres) .



•Prácticas de inclusión: La participación en una red de mujeres se correlaciona con el avance de las mujeres, pero la gran mayoría (60%) de las féminas encuestadas para el informe elaborado por Accenture trabaja para organizaciones que no poseen esa red. En compañías que tienen una red de mujeres, el 58% participa.



•Empoderamiento y confianza: Entre los factores relacionados con el avance de las mujeres en las organizaciones, se encuentra no pedirles a los empleados que se ajusten a un código de vestimenta, y dar a los empleados la responsabilidad y la libertad de ser innovadores y creativos.