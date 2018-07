El millennials que hoy es la cabeza dirigencial de Uber en Latinoamérica

Para su perfil eligió una foto que aparenta ser una selfie. El primer plano lo favorece para lucir una sonrisa fresca, de labios cerrados. Atrás, se entrevé un escenario de naturaleza. Podría ser una típica foto de un turista. Para la portada eligió la clásica postal del mar, la arena y el casino de Mar del Plata. Porque es marplatense. Lo que no sólo se pone en evidencia con la imagen, sino porque es la primera descripción con la que se presenta Mariano Otero en la red social Twitter.







Fútbol, imágenes y notas a favor de la legalización del aborto, un retuit que habla de la necesidad de no hacer paro y trabajar son algunas de las publicaciones recientes que compartió en su cuenta, que es pública y tiene un número de seguidores promedio. Interactivo, interesado por la actualidad, sarcástico al tuitear. Hasta acá, un millennials cualquiera.





Sin embargo, entre cada publicación se intercalan todas las últimas noticias que hacen alusión a Uber en Latinoamérica. Claro. Es que él es nada más ni nada menos que su manager general en el Cono Sur y el CEO en Argentina. Es la cabeza de la app que permite alquilar coches con chofer que se ha vuelto popular a nivel mundial y que desembarcaría en Mendoza, convirtiéndola en la primera provincia del interior que se suma a la red que increpa a los taxistas, que se sienten más que amenazados por la competencia del servicio que suma cada vez más adeptos.







Marplatense. Punto seguido. Egresado de Economía de la UBA y con una maestría en Stanford. Punto seguido. Ex Bain & Company, Goldman Sachs, Google y ahora general manager de Uber. Punto seguido.



"Views, my own" –cliché para dejar claro que las opiniones de ese muro son propias, no de su empleador–. Punto final. Así se presenta Mariano Xavier Otero, el joven de 33 años que visitó Mendoza y fue entrevistado por todos los medios locales, encendiendo el alerta entre taxistas, generando expectativas entre potenciales usuarios, mostrando que el Gobierno avanza en recibirlos y que hasta disertó sobre autos voladores.

Pero también fue uno de los invitados el jueves al ciclo Experiencia Endeavor, que se realizó en Godoy Cruz. Moviéndose con comodidad por el escenario, con solvencia al momento de explayarse, vestido de traje pero sin corbata y moviendo las manos al hablar como una herramienta de comunicación más, así disertó en el teatro Plaza, anunciando entre otros avances la llegada de los autos voladores para el 2023.





Para llegar allí, no sólo como emprendedor sino por ser el manager de Uber en Latinoamérica, a Otero no le hicieron falta décadas de experiencia laboral. Sí, seguramente, valieron su formación académica y su paso por grandes empresas asociadas a Wall Street y a marcas como Google.







El primer título que Otero cosechó fue el del bachiller con orientación en Ciencias Naturales del colegio Mar del Plata Day School, una institución bilingüe destacada por el perfil de avanzada. Luego, se recibió en la Universidad de Buenos Aires (UBA) de licenciado en Economía y sumó un master de la Universidad de San Andrés y un MBA en Stanford.





En lo laboral, según su cartera de presentación ejecutiva, el primer trabajo fue hace una década, con apenas 22 años. Para entonces, se desempeñó como consultor asociado de Bain and Company, trabajando para firmas en Chile, Brasil, Colombia, Venezuela y los Estados Unidos.







En 2009 arrancó su labor como desarrollador de alianzas estratégicas en Google. Allí, 2 años después, fue galardonado con el America's Achievement Award, que es el premio anual que destaca a las principales fuerzas de ventas de la empresa.







Después fue asociado de bancos de inversión como las firmas J.P Morgan y Goldman Sachs, en Estados Unidos.







Otero es quien reafirmó lo que los mendocinos sospechaban: que gracias al proyecto de ley sobre movilidad que el Ejecutivo envió a la Legislatura, Uber podría desembarcar sin trabas en la provincia.En febrero de 2016 fue elegido CEO de Uber en Argentina ya que la app de transporte más popular empezaba a funcionar en Buenos Aires. Desde entonces, el desembarco le implicó ser víctima de amenazas y de una causa judicial que no prosperó y, también, aplicar su capacidad, conocimientos y experiencia para ampliar la red. No sólo hacia el interior del país, sino hacia todo el Cono Sur. Es que desde hace unos meses, este millennials es el manager general de Uber en Latinoamérica.