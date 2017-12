¿Cuántos libros podés leer antes de morir?

Dicen que no hay que juzgar un libro por su portada, pero nadie habla de las primeras páginas.

¿Sos de los que se obligan a seguir leyendo aunque el libro no te esté atrapando? Hay una buena razón para dejar de hacerlo: la limitada cantidad de obras que tenemos tiempo de leer antes de pasar a mejor vida.

En base a una encuesta del Pew Research Center y los datos de esperanza de vida de la Social Security Life Expectancy Calculator, la escritora Emily Temple calculó cuántos libros leen a lo largo de su vida los lectores estadounidenses.

Después dividió los resultados en tres categorías: el lector promedio (12 libros al año), el lector voraz (50 libros al año) y el "superlector" (80 libros al año).

Su conclusión es que incluso un superlector de 25 años, con la mayor parte de su vida por delante, solo tiene tiempo de terminar unos 4700 libros antes de morir.

Mujer de 25 — Esperanza de vida 86 (61 años por delante)



Lectora promedio: 732



Lectora voraz: 3050

Superlectora: 4880

Hombre de 25 — Esperanza de vida 82 (57 años por delante)

Lector promedio: 684

Lector voraz: 2850

Superlector: 4560

Mujer de 30 — Esperanza de vida 86 (56 años por delante)

Lectora promedio: 672



Lectora voraz: 2800

Superlectora: 4480

Hombre de 30 — Esperanza de vida 82 (52 años por delante)

Lector promedio: 624

Lector voraz: 2600

Superlector: 4160

Mujer de 35 — Esperanza de vida 86 (51 años por delante)

Lectora promedio: 612



Lectora voraz: 2250

Superlectora: 4080

Hombre de 35 — Esperanza de vida 82 (47 años por delante)

Lector promedio: 564

Lector voraz: 2350

Superlector: 3670

Mujer de 40 — Esperanza de vida 85,5 (45,5 años por delante)

Lectora promedio: 546



Lectora voraz: 2275

Superlectora: 3640

Hombre de 40 — Esperanza de vida 82 (42 años por delante)

Lector promedio: 504

Lector voraz: 2100

Superlector: 3260

Mujer de 45 — Esperanza de vida 85,5 (40,5 años por delante)

Lectora promedio: 486



Lectora voraz: 2025

Superlectora: 3240

Hombre de 45 — Esperanza de vida 82 (37 años por delante)

Lector promedio: 444

Lector voraz: 1850

Superlector: 2960

Mujer de 50 — Esperanza de vida 85,5 (35,5 años por delante)

Lectora promedio: 426



Lectora voraz: 1775

Superlectora: 2840

Hombre de 50 — Esperanza de vida 82 (32 años por delante)

Lector promedio: 384

Lector voraz: 1600

Superlector: 2560

Mujer de 55 — Esperanza de vida 86 (31 años por delante)

Lectora promedio: 372



Lectora voraz: 1550

Superlectora: 2480

Hombre de 55 — Esperanza de vida 83 (28 años por delante)

Lector promedio: 336

Lector voraz: 1400

Superlector: 2240

Mujer de 60 — Esperanza de vida 86 (26 años por delante)

Lectora promedio: 312



Lectora voraz: 1300

Superlectora: 2080

Hombre de 60 — Esperanza de vida 83 (23 años por delante)

Lector promedio: 276

Lector voraz: 1150

Superlector: 1840

Mujer de 65 — Esperanza de vida 87 (22 años por delante)

Lectora promedio: 264



Lectora voraz: 1100

Superlectora: 1760

Hombre de 65 — Esperanza de vida 84 (19 años por delante)

Lector promedio: 228

Lector voraz: 950

Superlector: 1520

Mujer de 70 — Esperanza de vida 87,5 (17,5 años por delante)

Lectora promedio: 210



Lectora voraz: 875

Superlectora: 1400

Hombre de 70 — Esperanza de vida 85 (15 años por delante)

Lector promedio: 180

Lector voraz: 750

Superlector: 1200

Mujer de 75 — Esperanza de vida 89 (14 años por delante)

Lectora promedio: 168



Lectora voraz: 700

Superlectora: 1120

Hombre de 75 — Esperanza de vida 87 (12 años por delante)

Lector promedio: 144

Lector voraz: 600

Superlector: 960

Mujer de 80 — Esperanza de vida 90 (10 años por delante)

Lectora promedio: 120



Lectora voraz: 500

Superlectora: 800

Hombre de 80 — Esperanza de vida 89 (9 años por delante)

Lector promedio: 108

Lector voraz: 450

Superlector: 720





Según Google, hay unos 130 millones de libros diferentes. Quién sabe cuántos tienen el potencial de marcarnos de por vida, de darnos forma, de aportarnos nuevos valores... Lo que está claro es que no tenemos tiempo de leer ni un 0,003% de esos libros, y eso si contamos con la suerte de ser lectores rápidos.

Disfrutar de un libro no es muy distinto a disfrutar de un programa de televisión o una película. Si no te gusta una serie, dejas de verla y pones otra cosa. Si no te gusta un libro, nada te obliga a seguir. Cuando la lectura deja de sentirse como un parto, se vuelve más divertida; y si se siente divertida, acabas leyendo más. Ahora busca el libro que realmente quieres leer y ponte a ello, el tiempo corre...

Fuente: Literary Hub vía Financial Times