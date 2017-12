Consejos de inversión: ¿Cómo hacer rendir el aguinaldo?

Para muchos, el cobro del aguinaldo es sinónimo de compras y pago de deudas, pero para quienes fueron más prudentes con sus gastos, esta remuneración, que recibe el trabajador más allá de sus doce salarios mensuales al año, puede convertirse en una oportunidad para invertir y generar nuevos ingresos. Según los especialistas en finanzas personales consultados existen actualmente distintos instrumentos atractivos para empezar a invertir, pero advierten que no todos generan el mismo rendimiento, ni consiguen ganarle a la inflación.



"El aguinaldo te da la posibilidad de empezar a generar un hábito de ahorro. Al tratarse de un ingreso no corriente, se puede destinar el total o un porcentaje al ahorro. La segunda posibilidad que se abre es qué hacer con ese dinero para obtener una renta", detalló la directora de Cohen S.A., Jackie Maubré.



Por su parte, desde Invertir Online el gerente de asesoramiento financiero, José Ignacio Bano, coincidió al destacar que al ser un ingreso extra de efectivo que va más allá del salario mensual, el aguinaldo es una excelente oportunidad de empezar a invertir y empezar a generar nuevos ingresos producto de los ahorros invertidos.



"Como si se tratase de una inercia que hay que vencer, el primer paso es el más difícil porque uno tiene que reunir fondos iniciales para invertir. Pero luego, a medida que esos fondos empiezan a generar interés las ganancias solas van haciendo crecer el monto de los ahorros" aseguró Bano.



Las Lebacs y los FCI

Ambos especialistas coincidieron en que existen muchas oportunidades de inversión en el mercado bursátil, pero siendo el caso de un individuo que va a dar sus primeros pasos con sus ahorros recomiendan dos instrumentos "rentables y sencillos de administrar". Por un lado apuntaron a las Lebacs, títulos de deuda a corto plazo que licita el Banco Central de la República Argentina (BCRA), y por otro los Fondos comunes de Inversión (FCI).



Para Bano, de Invertir Online, "las Lebacs tienen muchos beneficios: pagan una alta tasa de interés (alrededor de 29% dependiendo el plazo) que supera ampliamente el rendimiento de un Plazo Fijo y, más importante, supera a la inflación proyectada lo que significa una tasa real positiva.

Además del rendimiento las Lebacs tienen la ventaja de la seguridad. No hay inversión más segura que las Lebacs porque se trata de prestarle pesos al BCRA que siempre va a poder emitir pesos si necesita".



"Para quien no está acostumbrado a invertir y ver volatilidad en su portafolio, la Lebac tiene la ventaja de que todos los días uno tiene un poco más que el día anterior, simplemente se va a acumulando la ganancia hasta que al final recupera el capital con los intereses que generó", amplió.

Respecto a los Fondos Comunes de Inversión, Bano consideró que son especialmente indicados para los inversores minoristas por la administración profesional, diversificación y montos bajos de ingreso.



Desde Cohen, Maubré explicó que como se trata de una suma parcial de los ingresos anuales, "hay que buscar un vehículo de inversión eficiente". Es así que también resaltó la opción de los Fondos Comunes de Inversión que "están diseñados para administrar el dinero de los inversores minoristas a muy bajo costo, ofreciendo como contrapartida la gestión de administración de un profesional. De acuerdo al perfil de inversor, se pueden combinar distinto tipo de fondos en línea a los objetivos que tenga la persona".



Maubré especificó que para conservar liquidez, "no hay nada mejor que un T+1; un Fondo Común de Inversión de renta fija de corto plazo. Se llaman T+1 en nuestra jerga porque si el inversor necesita disponer de su dinero, pide el rescate en día 'T' y al día siguiente (T+1) lo tiene acreditado en su cuenta".



Dólares: baja rentabilidad

La adquisición de dólares sigue siendo una de las opciones más elegidas por los argentinos para resguardar sus ahorros, pero con el estancamiento del precio de la divisa norteamericana, este instrumento perdió atractivo.



Para Bano, en primer lugar hay que observar lo que ocurrió en el último año con el dólar para entender porque hoy este instrumento no asegura tanta rentabilidad como las Lebacs o los FCI.



"Desde diciembre de 2016 hasta el mismo mes del año corriente el dólar subió 8.8%. En el mismo período la inflación fue de más de 22%", apuntó Bano, que al mismo tiempo destacó que las "Lebacs a un mes con reinversión del capital más interés superó el 28%".



En segundo lugar, el gerente de asesoramiento financiero de Invertir Online indicó que hay pensar en perspectivas para los siguientes doce meses: "Según el REM que es un relevamiento que hace el Banco Central del mercado consultando a los principales especialistas, la inflación proyectada es del 17.6%, al tiempo que las tasas de interés de Lebacs manteniéndose en estos valores cercanos a 29% hasta abril y luego con paulatina baja hasta llegar a 23%".



Con respecto al tipo de cambio, Bano planteó que se espera que "el tipo de cambio a fin de noviembre de 2018 alcance los $20.2, lo que implica una suba del dólar de 16.7%. Es decir, otra vez el dólar va a perder contra la inflación y contra las inversiones en Lebacs".



Al finalizar, el analista de Invertir Online consideró que para quien vive en Argentina "lo que verdaderamente perjudica su poder de compra y su estilo de vida es la inflación, no el dólar. El inversor debería buscar instrumentos que le ganen a la inflación". Por eso insistió que las Lebacs son una excelente alternativa porque por determinación del Banco Central, se colocan por sobre la inflación como herramienta para controlarla.



"Otra muy buena alternativa es un bono indexado por CER como el TC21 que rinde 4.6% por encima de la inflación, no importa cuánto sea la tasa de inflación", agregó.



Para Jackie Maubré, "sí el inversor quiere construir un resguardo en moneda estadounidense, como suele ocurrir, hay varias opciones disponibles en el mercado actual: una muy eficiente y conocida es invertir en los Fondos llamados de Cobertura cuyo objetivo es ganarle al dólar a lo largo del tiempo y para ello, tienen la flexibilidad de usar distintos instrumentos ligados al tipo de cambio."