Consejos para cepillar a tu perro

Da igual el tipo de pelo que tenga nuestro perro: largo o corto, liso o rizado... Todo tipo de pelaje debe cepillarse y requiere unos cuidados específicos.





Mantenerlo limpio, darle un aspecto saludable, distribuir los aceites naturales del propio pelaje, activar la circulación, prevenir enredos y, en la época de muda, facilitar que el pelo viejo dé paso al nuevo son algunos de los beneficios que tiene cepillar a los peludos.





Beneficios que ayudarán a que nuestros perros cuenten con una buena salud capilar.





Un buen cepillado será clave en la detección de anomalías en la piel del animal: bultos, manchas, calvas o incluso parásitos como pulgas y garrapatas, aspectos que si no es gracias a este gesto, serían complicados de detectar.





El cepillado, un hábito que hay que inculcarle desde pequeño





Igual que las personas, los canes son animales de costumbres. Si habituamos a nuestra mascota a cepillarla desde pequeña, lo adquirirá como un hábito diario y facilitará esta actividad, ayudando a que ese rato se convierta en un juego, y creando así un gran vínculo entre los dos. Si no es así, el cepillado puede convertirse en un momento muy temido, provocándole, incluso, ansiedad. Para evitar que nuestros amigos consideren el cepillado un mal momento, es muy importante empezar a practicarlo desde que son cachorros.





A cada pelaje, su cepillado





Pese a que todos los tipos de pelaje necesitan ser cepillados, la manera de hacerlo no debe ser la misma. Cada pelaje necesita unos cuidados distintos ya que las necesidades de cada uno y sus características son diferentes. No es lo mismo un pelo corto, que apenas se enreda que uno largo que tiende a los nudos. Por eso, el tipo de cepillado y el peine a utilizar deben adaptarse a cada pelo.





Perros de pelo largo

Para los perros de pelo largo es aconsejable realizar un cepillado diario con el objetivo principal de evitar enredos.

Cepillo para perro de pelo largo





El cepillo más adecuado es el que, por un lado, tiene cerdas de punta redondeada y, por el otro, cerdas más duras. La función de las primeras es quitar los enredos y sacar el pelo muerto, mientras que las duras ayudarán a proporcionarle suavidad y brillo.





Una ayudita

Aplicar un acondicionador justo antes de cepillarlo puede facilitar esta práctica ya que evitará los temidos tirones que ocasionan los enredos.





Primer cepillado, a favor de pelo

El primer cepillado debe ser en el sentido del pelo, para así desenredarlo.





Segundo cepillado, a contrapelo

Posteriormente, y habiéndonos asegurado que no tiene ningún enredo, se puede realizar un cepillado a contrapelo que servirá para ver si nuestra mascota tiene algún parásito, además de activar su circulación sanguínea.





Perros de pelo corto

Los perros de pelo corto tendrán suficiente con un par de cepillados a la semana, puesto que para ellos los enredos no son un problema.

Cepillo para perro de pelo corto

Los cepillos de cerdas de goma o las manoplas son los más aconsejables ya que no dañarán su piel. Es importante tener en cuenta que el pelo corto no le protege tanto la piel como el pelo largo, por eso, el cepillo debe de ser suave para que no les dañe la dermis.





Primer cepillado

El primer cepillado debe de realizarse en la dirección del pelo para eliminar la suciedad.





Segundo cepillado

Posteriormente habrá que cepillarle a contrapelo para proporcionarle un masaje en la piel, activar la circulación sanguínea y eliminar las células muertas.





Cepillado en época de muda

Si bien en época de muda cepillar a los peludos diariamente sin diferenciar si son de pelo corto o largo se convertirá en casi obligatorio para ayudarles en este proceso. Un proceso muy necesario en todos los perros que ayudará, también, a reforzar el vínculo entre propietario y mascota.





