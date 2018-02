¿Cómo es la gente feliz?

Bernardo Stamateas

Todos los seres humanos sobre la faz de la tierra anhelamos ser felices. Se investigó por qué hay gente que es feliz y por qué hay gente que no lo es y se descubrieron algunas cosas. Te invito a analizar algunos mitos y verdades sobre la felicidad que los investigadores descubrieron:

La gente feliz no tiene problemas. Falso. Se descubrió que la gente que es feliz también tiene problemas ¿Tenés problemas? Si la respuesta es afirmativa, sos candidato a ser feliz. No es cierto que la gente que no tiene problemas es súper feliz; la gente con problemas también puede ser feliz.



Resolver un problema me hace feliz. Falso. Resolver un problema nos trae alivio pero no felicidad. Si a vos te duele una muela, vas al dentista y te la arregla. Pero eso no te da felicidad, sino alivio. No es verdad que, si yo resuelvo un problema familiar o un problema económico, voy a ser más feliz. Lo que voy a experimentar es alivio.



La felicidad se encuentra y pocos lo logran. Falso. La felicidad no se encuentra, sino que está dentro de uno. Nunca voy a encontrar la felicidad afuera porque reside en mi interior. Por eso, hay gente a la que le ha pasado de todo en la vida y es feliz porque la felicidad no depende de las circunstancias.



Ser feliz es darme todos los gustos. Falso. De esta manera, solo estoy buscando un "golpe de felicidad total". ¿Por qué muchos jóvenes van a fiestas y tienen adicciones? Porque les enseñaron que, si tienen su mega-ultra-archi momento, van a ser felices. Muchos procuran darse todos los gustos y no se privan de nada. En el fondo, tienen la idea de que si la felicidad no es grandiosa, no es felicidad.

Hay un test que realizaron en algunos lugares para medir el grado de felicidad de la gente:

Te regalan tres monedas y debés gastarlas todas durante tres días de vacaciones. Podés gastarlas como quieras. ¿Cómo gastarías las tres monedas? Algunos gastarían una moneda por día. Otros no gastarían nada el primer día, una moneda el segundo día y dos monedas el tercer día. Otros gastarían las tres monedas el primer día y nada el segundo día y el tercer día. Y otros no gastarían nada de nada. Pero hay que gastarlas. Le hicieron este test a la gente feliz y ellos gastarían una moneda el primer día, una moneda el segundo día y una moneda el tercer día; o nada el primer día, una moneda el segundo día y dos monedas el tercer día. Es decir, que gastarían de menos a más. La felicidad no necesita ser mega. De a poco, uno puede ir siendo feliz y hacer que eso crezca cada vez más.



Tal Ben-Shahar en su libro La búsqueda de la felicidad dice que existen cuatro modelos de felicidad.

El primer modelo de felicidad dice: "Disfrutá hoy, mañana no importa". Ese es el mensaje de la cultura por eso, muchos jóvenes se preguntan para qué van a estudiar. "Y mañana, ¿qué vas a hacer con tu vida?", les preguntan. "¡Que me importa mañana!". Pensar así no es un buen negocio.



El segundo modelo de felicidad consiste en que mañana seré feliz, hoy no importa. Por eso, hay gente que piensa: "Seré feliz... cuando tenga novio, cuando tenga un hijo, cuando tenga plata". Pero la felicidad nunca llega.



Según el tercer modelo de felicidad, la vida es horrible hoy y mañana porque cada vez me va a ir peor.

Y el cuarto modelo de felicidad dice: "Soy feliz hoy y mañana también".



Para ser verdaderamente felices, tenemos que tomar decisiones que nos hagan bien hoy y mañana también. Es decir, decisiones que nos acerquen a la felicidad en el presente y en el futuro. Porque fuimos diseñados para ser felices siempre. La gente feliz tiene dos características principales: es agradecida y crea buenos recuerdos.

¿Te considerás una persona feliz?