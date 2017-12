Cambio climático: ¿están los recursos para detenerlo?

Dirigentes mundiales celebraron una cumbre en la capital francesa. Lo hicieron para defender que "no hay plan B" a la lucha contra el cambio climático y movilizar recursos para impulsar las medidas acordadas hace dos años en el Acuerdo de París



El presidente francés Emmanuel Macron convocó la cumbre en respuesta a la decisión de Donald Trump en junio de dar la espalda a este acuerdo global para limitar el calentamiento global por debajo de +2ºC.



"El Acuerdo de París sigue siendo la única manera de combatir el cambio climático", dijo al abrir los debates la responsable de clima de la ONU, la mexicana Patricia Espinosa.



"Y no se concretará si todos en nuestra economía no participamos", advirtió.



Las inversiones, en el futuro, deberán ser masivas para alcanzar los compromisos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.



La Agencia Internacional de la Energía estima que hará falta un promedio de 3,5 billones de dólares anuales de inversiones en el sector energético durante 30 años para contener el aumento de las temperaturas a un mínimo de 2ºC, es decir, el doble de la cifra actual, advirtió el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim.



Lejos de los objetivos

Por ahora, las medidas anunciadas por los gobiernos, dirigidas por ejemplo a desarrollar las energías renovables, son muy insuficientes porque resultarían en un alza superior a 3ºC respecto a la era pre industrial.



El siglo XXI cuenta ya con 16 de los 17 años más calurosos desde que empezara el registro de temperaturas, en 1880.



Medio centenar de jefes de Estado y de gobierno asistieron a la cumbre, entre ellos el mexicano Enrique Peña Nieto, el español Mariano Rajoy, el boliviano Evo Morales, la británica Theresa May y varios presidentes africanos.



En cambio, grandes países emisores de gases de efecto invernadero estuvieron representados a un nivel inferior, ministerial por ejemplo en el caso de China e India.



Bill Gates y Sean Penn

Trump no fue invitado a la cumbre y Estados Unidos estuvo representado por un miembro de la embajada. "No pasa nada que Trump haya rechazado el Acuerdo de París", aseguró el ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger. "Nadie ha abandonado esta lucha. Nosotros, a nivel sub nacional, tomaremos el relevo", dijo el fundador de R20, una red de autoridades regionales.



El gobernador de California, Jerry Brown, el filántropo y fundador de Microsoft, Bill Gates, el ex alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, y el actor Sean Penn figuran entre los estadounidenses que participaron en la cumbre.

Macron, por su parte, se mostró confiado en que Trump "cambiará de opinión en los próximos meses o años".

Uno de los asuntos más espinosos que fueron tratados es la promesa de los países ricos de elevar a 100.000 millones de dólares anuales de aquí a 2020 la financiación destinada a los países en desarrollo, para poder adaptarse a los impactos del calentamiento.