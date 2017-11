Cambio climático: el mundo laboral ya siente el efecto

Los efectos del cambio climático pueden notarse ya en la salud de la población y en la productividad laboral, que ha caído por el incremento de las temperaturas un 5,3 % en áreas rurales, según un estudio que publica la revista The Lancet.



El análisis, elaborado por 24 instituciones académicas y organizaciones gubernamentales de todo el mundo, indica que entre 2000 y 2016 se registró un incremento del 46% en los desastres relacionados con el clima y 125 millones de adultos de más de 65 años estuvieron expuestos a olas de calor.



Esos incrementos agudos de temperatura pueden exacerbar condiciones médicas previas como fallos cardíacos y problemas de riñón a consecuencia de la deshidratación, entre otras dolencias.

El fenómeno afecta, asimismo, a la productividad de trabajadores que ejercen labores manuales al aire libre en zonas rurales, según el informe, que alerta del impacto de ese descenso en las condiciones de vida de individuos, familias y comunidades.



Los científicos calculan que el incremento de un grado centígrado en la temperatura media está asociado con una caída del 6% en la producción mundial de trigo y un 10 % en la de arroz.



Relacionan, asimismo, con el cambio climático el aumento de la desnutrición en 30 países de Asia y África, que ha pasado desde 398 millones de personas desnutridas en 1990 a 422 millones ahora.

"El cambio climático está ocurriendo y es un problema sanitario para millones de personas en todo el mundo. Las perspectivas representan un desafío, pero todavía tenemos la oportunidad de darle la vuelta a esta terrible emergencia médica", señaló Anthony Costello, director de Salud Global en el University College London Institute.



Pérdidas económicas

El estudio de The Lancet alerta de que las pérdidas económicas vinculadas a eventos climáticos extremos alcanzaron, según sus estimaciones, 129.000 millones de dólares en todo el mundo (111.000 millones de euros).



Ese impacto económico castiga especialmente a los países con un Producto Bruto Interno (PBI) más bajo, según el estudio, que destaca que el 99 % de las pérdidas materiales en países pobres no están cubiertas por un seguro.



Los científicos resaltan, al mismo tiempo, que las enfermedades infecciosas transmitidas por mosquitos también han aumentado.



La propagación del virus del dengue ha crecido un 9,4 % desde 1950 y el número de casos de la enfermedad en humanos casi se ha duplicado en la última década.



El informe destaca que 449 ciudades en todo el mundo habían iniciado en 2016 proyectos para analizar los riesgos el cambio climático, si bien lamenta que la mayoría de ellas se encuentran en países con altos ingresos.



"Estamos tan solo comenzando a sentir el impacto del cambio climático, estamos en las primeras etapas", advirtió Hugh Montgomery, director del Instituto para la Salud Humana y el Rendimiento del University College London, partidario de atacar tanto la causa como los síntomas de ese fenómeno.