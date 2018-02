Así es chocar una vaca a 180 km/h

Christian Sourapas, el conductor número 91 del equipo Terrible Herbst Monster Energy, pilotaba su camioneta a 180 km/h cuando se encontró con dos vacas que pretendían cruzar un camino de tierra.





El accidente quedó grabado en un video de 360 grados. Puedes verlo más abajo, pero resulta más escalofriante leer cómo lo describe con sus palabras el propio piloto en el foro de Race-Dezert:





"Antes de que pudiera reaccionar, chocamos con dos vacas que nos dejaron en shock y nos hicieron girar hacia la izquierda. Había sangre y tripas por todas partes. Sabía que el día se había acabado, pero mientras pensaba en ello el coche empezó a dar vueltas de campana. Durante el accidente, solo podía pensar en cuándo iba a parar. Estuvimos en el aire un tiempo mientras yo rogaba a Dios que aquello no fuera mi final. Temía que JT o yo no lo lográsemos. Fue aterrador porque nunca había pensado que podía morir hasta aquel momento. Fue mi primer accidente importante y no supe qué hacer. ¿Me relajo y me dejo llevar, o me pongo tenso? Todos estos pensamientos pasaron por mi cabeza. Solo quería que se detuviera. Parecía que estuviéramos chocando eternamente".





Tanto Sourapas como su copiloto, John Tondro, salieron ilesos del accidente. Sin embargo, el coche aterrizó en mitad del recorrido, por donde pasarían otras camionetas de tres toneladas de forma inminente.





La pareja bajó del vehículo abollado y trató de advertir a los demás conductores. Según Sourapas, marcaron el accidente con triángulos reflectantes y hasta pusieron un extintor de incendios en medio del camino.





choca vaca



Sus esfuerzos no evitaron que otro de los pilotos, Johnny Angal, sufriera un segundo accidente. Gracias a sus reflejos, Angal pudo frenar a tiempo para no hacerse ningún daño, pero la parte frontal derecha de su coche quedó destrozada. Las que no corrieron la misma suerte fueron las dos vacas, que quedaron esparcidas por varias partes del desierto de Arizona.