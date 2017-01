Proponen que YPF financie el gasoducto que necesita MalargÃ¼e

El ministro de Infraestructura Enrique Vaquié presentará hoy ante el Gobierno nacional una propuesta nueva para construir un gasoducto en Malargüe, la cual implica una inversión de U$S250 millones por parte de YPF.El proyecto consiste en combinar la realización de 169km de gasoducto que unirá los distritos Los Cavaos con Cajón de los Caballos y la villa cabecera de Malargüe, junto con la construcción de una central térmica con la capacidad de generar 32 megavatios, la que se conectará con la subestación eléctrica de esa ciudad.Según explicó Vaquié, esto debe ser realizado de esta manera para que el volumen de gas que vaya a ser extraído tenga un destino y, de esta forma, sea un negocio para quien lo desarrolle, en este caso YPF.El gasoducto para los malargüinos fue muchas veces prometido por diversas gestiones de gobierno, incluso con llamados a licitación terminados para su construcción, pero nunca fue realizado.Una de las últimas promesas las hizo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en junio del 2015, a días de realizarse las elecciones PASO provinciales.Sin embargo, el problema no fue únicamente la especulación política sino algo más objetivo, como que el volumen de gas necesario para abastecer al departamento sureño es poco con relación al tamaño de la inversión necesaria para extraerlo y transportarlo, junto con un fuerte factor de estacionalidad del consumo.Esta situación provoca que todavía sólo el 30% de los malargüinos tiene gas natural en sus domicilios y el resto se debe manejar con garrafas, cuando es el departamento donde se produce el 98% del gas de la provincia.Por esa razón, el nuevo proyecto implica que YPF obtenga gas de 5 pozos nuevos, en una zona donde habrá también extracción de petróleo, para abastecer a la central térmica que generará energía eléctrica para el sistema interconectado.El ministro detalló que aún no tiene plazos precisos de inicio de obra, pero que estima que en 6 u 8 meses la iniciativa ya podrá ser visada y aprobada por el Ministerio de Energía de la Nación.Con respecto a los costos de la obra, el funcionario sostuvo que "el proyecto se autosatisface con ingresos de regalías nuevas que, en lugar de ir a la arcas provinciales, irán por un tiempo al pago de la obra y después se cobrará con la venta de energía el costo que debería haber ingresado en concepto de regalías".Esto significa que la Provincia abonará parte de la inversión que realice YPF, alrededor de U$S30 millones.Si finalmente se concreta la obra, la iniciativa permitirá que se instalen nuevas fábricas en Malargüe y de este modo se generen nuevos puestos de trabajo.Indirectamente también beneficiará al departamento San Rafael, ya que al unirse al sistema integrado de energía evitará los cortes eléctricos y le dará mayor estabilidad al sistema, estiman desde el ministerio que conduce Vaquié.La estrategia que sigue el ministro no es nueva, ya que aplicó el mismo camino para la licitación de los proyectos de energía renovable.Es decir: Emesa desarrolla el proyecto como si fuera una consultora y una empresa invierte en su realización.El proyecto que llevará hoy a Buenos Aires el ministro Vaquié indica que "el predio previsto para la instalación estará ubicado dentro del Parque Industrial de Malargüe, al sur de la ciudad cabecerea del departamento en la cercanía de la ET Malargüe de 132KV propiedad de Edemsa".Además, especifica que la generación eléctrica se hará mediante motogeneradores, utilizando gas natural como combustible."El combustible gas natural será transportado hasta la central mediante la conexión del nuevo gasoducto y la energía eléctrica generada en la nueva central térmica será evacuada en 132KV, con una línea de 132KV de pequeña extensión (de menos de 1 kilómetro) hasta Malargüe", explica el texto.Y agrega: "El proyecto permitiría que la central cuente con gas en condición de firme durante todo el año, y por lo tanto permite agregar al sistema eléctrico gas natural nuevo que hoy está fuera del mercado, utilizando tecnología de alta eficiencia como los motogeneradores de media y alta potencia.La provisión será garantizada por contratos de suministros con productores de gas de la región Mendoza sur (mayoritariamente YPF), desligando de la responsabilidad de abastecimiento a Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico)".Fuente: Diario UNO de Mendoza