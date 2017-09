Â¡Ohhhh! Vicky Xipolitakis confirmÃ³ que se casa con Javier Naselli

Desde hace unos meses, Vicky Xipolitakis está de novia y muy feliz con Javier Naselli. El martes, en "Morfi, todos a la mesa", la rubia confesó que "Con Javier apostamos a un futuro juntos. En el 2018 nos casamos". Y siguió: "Es lo que me propuso él, y yo le dije que sí".





Además, consultada por su futuro de madre, Vicky respondió: "Sí, quiero tener hijos. Siempre quise tener hijos y él quiere tener hijos desde que me conoció".





Por último, destacó que "Es mi gran casamiento griego, obvio que me gustaría que esté toda la gente. No me gusta dejar gente afuera. Si me caso, todos los que formaron parte de mi historia tienen que estar. Si me caso por primera vez, tiene que ser algo único, lindo y mágico".





Ella quiere que el casamiento sea con una gran fiesta, pero él quiere que sea algo sencillo. A horas de haber anunciado que se casa, Vicky ya tendría una lista con más de 500 invitados y pretende que estén Susana Giménez, Moria Casán, Mirtha Legrand, Marcelo Tinelli y muchas figuras más.





Embed La vida me dio mucho, esta vez me toca a mí.... #MoneyParaTodos!!!! #Homeless #Subway #Ny Una publicación compartida de Victoria Xipolitakis (@victoriajesusxipolitakis) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 11:14 PDT



Por otro lado, Javier tiene muchas ganas de que el casamiento sea en Nueva York y a Vicky le gustaría que se haga en Argentina.





De acuerdo al lugar que se elija, ella definirá qué vestido se hará para su boda. Su deseo es que sea "inmenso" si es en nuestro país. En el caso que sea en la ciudad norteamericana tiene pensado un modelo más tranquilo.