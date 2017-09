Muchos se ríen de ella. Algunos se burlan de su carrera. Sin embargo, Victoria Xipolitakis sigue generando muchas cosas en el mundo del espectáculo.

Sin ir más lejos, el sitio PrimiciasYa.com pudo confirmar hace unos meses que el caso de Vicky en los medios es materia de estudio en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Victoria se encontró el año pasado en Mar del Plata con el periodista Alejandro Seselovsky, quien escribe para Rolling Stone entre otras revistas.

Él hizo una nota en Agenda Buenos Aires y a partir de ese texto el caso de Victoria es estudiado en la UBA.

Xipo





Ese texto fue incorporado a un seminario de cultura de la carrera de Comunicación Social de la UBA y ahora también se estudia en la carrera de Derecho en la Universidad de Rosario. Es muy leído en el ámbito académico y hay una promesa para que Xipolitakis vaya a dar una charla y recibir preguntas de los alumnos.

"Me alegra y a la vez me da mucha risa ser una materia obligatoria. Y me llamó el profe de la UBA para que vaya a dar clases en vivo con los alumnos, le dije que cuente conmigo. Los alumnos se reciben estudiándome a mí. Me asombra y me da gracia. Pero si sirvo para la formación y educación, me pone muy feliz", señaló Vicky en diálogo con el sitio PrimiciasYa.com.