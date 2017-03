Sparkling Bar, dos noches para brindar con burbujas y espirituosas

Sin dudas, los espumantes y las bebidas espirituosas marcan tendencia. Por ello Sparkling Bar, la feria que reunió a las mejores burbujas y coctelería en Bodega Los Toneles el pasado fin de semana -antes de comenzar el feriado largo de Carnaval- se sumó a esta movida en potencia.





Este original evento estuvo organizado por Gran Casa Vinos, una de las distribuidoras más relevantes del país dirigida por Paulo Casazza y Julio Granata. Ambos han posicionado sus ferias como innovadoras propuestas para la región de Cuyo.

Entre copa y copa, los asistentes se dieron el gusto de conocer más sobre el universo de los espumantes. Nature, Extra Brut, secos y dulces. Método tradicional, complejos, frescos, de pura fruta. De Torrontés, clásicos de Pinot y Chardonnay, y otras cepas. De color dorado, tenues o rosados; y las atractivas barras con sofisticados tragos resultaron el combo perfecto para vivir una experiencia de sabores.Entre los participantes estuvieron Susana Balbo Wines, Sin Fin, Bianchi, Doña Paula, Luigi Bosca, Bressia, Crazy For You, Los Toneles, Fuego Blanco, Zafiro, New Age, Trivento, Los Haroldos, Finca Flichmann, Navarro Correa, Mosquita Muerta, entre otras. "Es una oportunidad única para conocer las últimas tendencias y todas las novedades que ofrece este año el creciente mercado de esta bebida", explicaron desde la organización.En cuanto a las bebidas espirituosas se presentó coctelería internacional a base de productos como Ron Barceló, Vodka Belenkaya, Aperol, Fernet Premium Nero 53, Gin Bombay, Gancia y Vodka Russian Rye.

A tanta bebida se la acompañó con islas gastronómicas a cargo del restaurante Abrasado, de Bodega Los Toneles.

"Estamos orgullosos de ser parte de este nuevo evento. Con mucho apoyo de Turismo, Sparkling Bar ha sido una fusión diferente donde la gente ha podido degustar los mejores espumantes de la región y de a poco empieza a probar algo de espirituosas importadas y nacionales", expresaron Paulo Casazza y Julio Granata.



Por su parte, Marcos Fernández (enólogo de Doña Paula) también apoyó la iniciativa. "Estamos muy contentos del auge que han recibido los espumantes. A lo largo del año han habido varias ferias que tienen como foco esta bebida. Hoy es casi inconcebible que una bodega no tenga su espumante. Si miramos las cifras de crecimiento este producto viene creciendo ya hace 4 años consecutivos en cuanto a consumo. Tenemos un clima privilegiado para elaborar espumantes de altísima calidad en distintas latitudes y alturas de Mendoza. Me parece fabuloso que la gente se prenda a la onda del espumante", detalló Marcos.





Fotos: Nicolás Galuya